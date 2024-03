Uma história de amor: por que Vojvoda não quer sair do Fortaleza

O início de 2024 não tem sido dos mais espetaculares, mas também é quando o treinador recebe a segurança e blindagem que tanto valoriza

Se você torce para um dos considerados 13 gigantes do futebol brasileiro e, em algum momento entre 2022 e 2024, pensou em ver outro treinador à frente de seu time, com certeza o nome de Juan Pablo Vojvoda permeou seus pensamentos e conversas com irmãos de camisa.

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui para acessar

Mais artigos abaixo

O argentino carrega consigo todas as virtudes que um bom profissional pode ter: competência, minuciosidade, bom relacionamento humano e a excelência no que faz. Títulos e bons resultados também ajudam, é claro.

Ah, e algo que mexe profundamente no sentimento de um torcedor: a fidelidade. Vojvoda mostrou que não é daqueles que troca de time na primeira oportunidade. Nem na segunda, nem na terceira e nem quando uma misteriosa seleção sul-americana apareceu tentando contratar os seus serviços. O seu casamento com o Leão do Pici já pode ser considerado uma das maiores histórias de amor do futebol atual e, por consequência, dos gramados em todos os tempos.