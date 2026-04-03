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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Herói e vilão... Neymar dá em cima de Ancelotti antes da Copa do Mundo

Santos x Remo
Santos
Remo
Brasileirão
Copa do Mundo
Brasil
Neymar
C. Ancelotti

Neymar tenta convencer Ancelotti para uma “última dança”

Neymar contribuiu para a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo, na nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar marcou o primeiro gol e desempenhou um papel importante na jogada do segundo, levando sua equipe à sua segunda vitória em nove partidas e afastando-a da zona de rebaixamento.

Apesar do desempenho irregular do Santos em casa, a qualidade individual de Neymar fez a diferença, em um momento em que ele tenta convencer o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de que merece estar na lista para a Copa do Mundo de 2026.

  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cartão amarelo estraga a noite brilhante de Neymar

    O jornal “Mundo Deportivo” destacou o brilhantismo de Neymar: aos 39 minutos, Neymar deu um passe magnífico que rompeu a defesa adversária, permitindo que Tachiano marcasse o primeiro gol.

    No segundo tempo, Neymar liderou um ataque espetacular, driblando vários jogadores, até que a bola chegou a Gonzalo Escobar, que passou para Moisés, autor do segundo gol.

    Embora Neymar ainda não tenha atingido sua melhor forma física, ele foi o jogador mais perigoso da partida, atraindo a atenção da defesa adversária o tempo todo e criando várias chances de gol.

    Mas o lado negativo surgiu no final da partida, quando Neymar recebeu um cartão amarelo após uma discussão com um jogador adversário, ficando de fora do próximo confronto contra o Flamengo devido ao acúmulo de cartões.

    Talvez essa suspensão reduza o número de partidas disponíveis para Neymar convencer Ancelotti, antes do anúncio da lista da seleção em 18 de maio, quando serão escolhidos 26 jogadores para participar da Copa do Mundo de 2026.

    Neymar havia sugerido anteriormente que esperava participar da Copa do Mundo de 2026, antes de anunciar sua aposentadoria da seleção.

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