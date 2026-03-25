O Inter já tentou contratá-lo no verão passado, sem conseguir fechar o negócio, mas, no fundo, nunca deixou de acreditar que poderia tentar novamente contratar Manu Koné, meio-campista francês nascido em 2001, sob contrato com a Roma até 2029 e avaliado pelos giallorossi em 50 milhões de euros.
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Gazzetta - Inter de olho em Manu Koné: os detalhes da oferta dos nerazzurri
A IDÉIA DO INTER
Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, o Inter tentará, durante a próxima janela de transferências, reforçar o elenco com jogadores que tragam mais intensidade em campo, mesmo que isso signifique gastar quantias que já não circulam na sede do clube há bastante tempo. E as reflexões em andamento, segundo o jornal rosa, apontam diretamente para Koné, pelo qual os nerazzurri estão prontos para investir de verdade. O valor poderia ultrapassar os 40 milhões e chegar perto dos 50 para concluir a operação que, no verão passado, ficou apenas na tentativa, segundo a Gazzetta.
MUDANÇA DE ROTAS
Koné é o jogador que, na visão de Cristian Chivu, deveria transformar profundamente o meio-campo e, consequentemente, a própria alma da equipe. No clube, conclui a Rosea, há um consenso sobre essa mudança de rumo: o clube nerazzurro, de fato, não investe mais de 40 milhões, 43 para ser mais preciso, desde o longínquo 2020, quando a Covid ainda não havia enfraquecido a expansão da propriedade chinesa e o Inter comprou Achraf Hakimi.