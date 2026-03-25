Gazzetta - Inter de olho em Manu Koné: os detalhes da oferta dos nerazzurri

Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, o Inter tentará, durante a próxima janela de transferências, reforçar o elenco com jogadores que tragam mais intensidade em campo, mesmo que isso signifique gastar quantias que já não circulam na sede do clube há bastante tempo. E as reflexões em andamento, segundo o jornal rosa, apontam diretamente para Koné, pelo qual os nerazzurri estão prontos para investir de verdade. O valor poderia ultrapassar os 40 milhões e chegar perto dos 50 para concluir a operação que, no verão passado, ficou apenas na tentativa, segundo a Gazzetta.