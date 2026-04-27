O futuro de Hulk: saída do Atlético-MG se aproxima e Fluminense desponta como destino provável

O futuro de Hulk no Atlético Mineiro entrou em fase decisiva nesta segunda-feira (27). Após não estar presente na derrota para o Flamengo, o atacante se reapresentou normalmente na Cidade do Galo, mas treinou separado do restante do elenco, em meio às incertezas sobre sua permanência.

Além disso, uma reunião entre o jogador, seu estafe e a diretoria alvinegra foi agendada para definir os próximos passos da carreira do camisa 7. O cenário indica uma possível saída ainda nesta janela de transferências do meio do ano.