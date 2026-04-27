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Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

O futuro de Hulk: saída do Atlético-MG se aproxima e Fluminense desponta como destino provável

Hulk
Atlético-MG
Fluminense

Atacante treina separado, negocia com diretoria e pode reforçar rival direto ainda nesta temporada

O futuro de Hulk no Atlético Mineiro entrou em fase decisiva nesta segunda-feira (27). Após não estar presente na derrota para o Flamengo, o atacante se reapresentou normalmente na Cidade do Galo, mas treinou separado do restante do elenco, em meio às incertezas sobre sua permanência.

Além disso, uma reunião entre o jogador, seu estafe e a diretoria alvinegra foi agendada para definir os próximos passos da carreira do camisa 7. O cenário indica uma possível saída ainda nesta janela de transferências do meio do ano.

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  • Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corte contra o Flamengo viabiliza transferência

    A ausência de Hulk na partida contra o Flamengo no último domingo (26) chamou atenção. O atacante chegou a estar no vestiário, mas foi cortado pouco antes do jogo, decisão que, segundo o diretor executivo Paulo Bracks, ocorreu em comum acordo.

    O motivo é estratégico, já que Hulk soma 12 partidas no Brasileirão e, caso entrasse em campo mais uma vez, ficaria impedido de defender outro clube da Série A pela competição em 2026, conforme regulamento da CBF. A medida, portanto, mantém aberta a possibilidade de transferência imediata dentro do país.

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  • Fluminense v Atletico Mineiro - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Fluminense lidera corrida e vê "reforço duplo"

    O principal destino é o Fluminense. O clube carioca já havia iniciado conversas com Hulk no começo do ano e retomou as negociações com força total nos últimos dias.

    Internamente, o atacante é tratado como um "reforço duplo": dentro de campo, pela capacidade técnica e poder de decisão; fora dele, pela liderança e experiência. O Tricolor entende que Hulk pode suprir lacunas deixadas por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo, especialmente no quesito mentalidade competitiva.

    O clube também acredita que o jogador elevaria o chamado "espírito vencedor" do elenco, funcionando como referência em momentos decisivos.

    Apesar de ajustes contratuais em relação ao acordo inicial, a negociação é vista como bem encaminhada. O Fluminense mantém sua postura tradicional no mercado, evitando mudanças bruscas nos termos financeiros.

  • Botafogo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Botafogo e Grêmio monitoram a situação

    Embora o Fluminense esteja na dianteira, outros clubes acompanham de perto a situação de Hulk. O Botafogo surge como interessado, especialmente pelo poder financeiro recente da SAF e pela busca por nomes de impacto para competições continentais.

    Já o Grêmio também aparece como possível destino. O clube gaúcho avalia o mercado em busca de um atacante experiente para liderar o setor ofensivo, e Hulk se encaixa no perfil desejado, embora as negociações ainda estejam em estágio inicial.

  • Athletico Paranaense v Atletico Mineiro - Copa do Brasil 2021: FinalGetty Images Sport

    Saída do Galo marca fim de um ciclo histórico

    Caso a transferência se concretize, Hulk encerrará uma passagem marcante pelo Atlético-MG. Ídolo da torcida, o atacante foi peça-chave em conquistas importantes e consolidou seu nome como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos.

    A possível saída, no entanto, parece atender tanto aos interesses do atleta quanto do clube, em um movimento planejado e sem ruptura pública.

    A definição deve ocorrer nos próximos dias, após a reunião com a diretoria atleticana. O cenário atual aponta o Fluminense como destino mais provável, mas a presença de outros interessados mantém o desfecho em aberto.

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