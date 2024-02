Futebol vai ter cartão azul, além do amarelo e vermelho? Como ele funciona?

Ferramenta seria utilizada para coibir práticas antidesportivas no futebol; entenda

De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o futebol pode receber uma medida inovadora de punição para os jogadores: o cartão azul. A implementação do novo cartão no esporte é uma proposta da International Football Association Board (IFAB) e teria como finalidade punir lances antidesportivos, o que contribuiría para provomer a justiça e o fair play dentro das quatro linhas.

A novidade, buscaria combater a falta de ética dos atletas em comportamentos que atrapalhem a fluidez do jogo ou comprometam a segurança dos seus colegas de profissão.

Mais artigos abaixo

A seguir, a GOAL explica todas as nuances do tema.