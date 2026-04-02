Bahia 2026
Gabriel Marin

Fora da Libertadores e também da Copa do Nordeste, o Bahia pode ser um candidato ao título do Brasileirão?

Com calendário mais leve e investimento crescente, equipe de Rogério Ceni surge como possível surpresa na disputa nacional

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e segue firme entre os primeiros colocados, reforçando a boa fase neste início de competição. O triunfo recente sobre o Athletico-PR, por 3 a 0, manteve o time próximo do topo da tabela, atualmente com 17 pontos em oito jogos, brigando diretamente com os líderes.

Mais do que os números, o desempenho consistente começa a colocar o clube em uma prateleira que, até pouco tempo atrás, parecia distante.

Mas afinal, o Bahia pode mesmo brigar pelo título?

  Rogério Ceni 2026

    Campanha sólida coloca o Bahia no radar

    O início de Brasileirão do time comandado por Rogério Ceni chama atenção. Com apenas uma derrota em oito partidas, o Bahia apresenta equilíbrio entre defesa e ataque, além de uma regularidade que costuma ser decisiva em pontos corridos.

    A equipe também mostra maturidade competitiva, algo que faltou em temporadas anteriores. O elenco tem respondido bem em jogos grandes e, principalmente, evitado oscilações bruscas, um dos principais obstáculos na briga pelo título.

  Bahia x Ohiggins

    Eliminação na Libertadores ainda pesa, mas alivia o calendário

    Se por um lado o momento atual é positivo, por outro a eliminação precoce na Libertadores ainda ecoa. O Bahia caiu na fase preliminar após perder nos pênaltis para o O’Higgins, mesmo vencendo o jogo de volta por 2 a 1, em casa.

    A queda foi sentida internamente e pela torcida, já que o clube havia criado expectativa de avançar à fase de grupos. Ainda assim, o impacto esportivo pode ter um efeito colateral positivo: menos desgaste ao longo da temporada.

    Vale lembrar também que, por cair na primeira fase da pré-Libertadores, o Tricolor não teve a chance de ir à Sul-Americana.

  Bahia Copa do Nordeste 2025

    Fora também da Copa do Nordeste

    Outro fator decisivo é a ausência na Copa do Nordeste. Por conta da participação na Libertadores, o Bahia ficou fora da edição de 2026 do torneio regional.

    Na prática, isso significa um calendário significativamente mais leve em comparação com concorrentes diretos. Enquanto rivais acumulam viagens e jogos decisivos no meio da semana, o Bahia tende a ter mais tempo para treinar, recuperar atletas e preparar partidas do Brasileirão.

  Campeão baiano 2026

    Elenco forte, investimento do Grupo City e dedo do Rogério Ceni

    O contexto estrutural também ajuda a explicar o crescimento do clube. Sob a gestão do Grupo City, o Bahia aumentou seu poder de investimento e elevou o nível do elenco nos últimos anos.

    Jogadores experientes, como Everton Ribeiro, se juntaram a atletas em ascensão, criando um grupo mais equilibrado. Além disso, Rogério Ceni parece ter encontrado uma identidade para a equipe, algo que nem sempre aconteceu em seus trabalhos anteriores.

    O título do Campeonato Baiano de 2026, conquistado após vitória sobre o Vitória, também reforça a confiança do grupo.

  Everaldo Bahia 2026

    Então, dá pra sonhar com o título?

    A resposta mais honesta: sim, mas com ressalvas.

    O Bahia reúne alguns dos ingredientes necessários para surpreender, como sua regularidade neste início de campeonato, um elenco mais qualificado que em anos anteriores, um calendário menos congestionado e uma estrutura cada vez melhor.

    Por outro lado, ainda existem pontos de interrogação, como a falta de histórico recente brigando no topo até o fim, a concorrência pesada de times como Palmeiras e Flamengo, além da necessidade de manter a regularidade ao longo de 38 rodadas.

    Em resumo, o Bahia talvez ainda não seja o principal favorito, mas deixou de ser apenas um coadjuvante. Se mantiver o ritmo e souber aproveitar o calendário mais leve, o time pode, sim, entrar de vez na briga.

