"Fora do comum": Max Eberl, do FC Bayern, refuta veementemente rumores picantes

O contrato de Eberl como diretor esportivo do FC Bayern vai até 2027. No momento, não se sabe ao certo o que acontecerá depois disso.

“Se eles gostam do meu trabalho, estou disposto a ficar mais tempo aqui no Bayern”, declarou Eberl recentemente à DAZN. Até o momento, porém, o conselho fiscal de Munique ainda não deu sinais de querer renovar seu contrato antecipadamente. Em vez disso, circularam recentemente relatos sobre um suposto relacionamento tenso com o diretor esportivo Christoph Freund. A revista Kicker chegou a falar, entre outras coisas, de um “casamento forçado”.

Eberl assumiu o cargo no FC Bayern no início de 2024 e, desde então, conquistou dois títulos de campeão. Nesta temporada, ainda pode ser acrescentada a primeira conquista da Copa da Alemanha desde 2020. No dia 23 de maio, o time de Munique enfrenta o VfB Stuttgart na final. Antes disso, neste sábado, ainda acontece a última partida da Bundesliga contra o 1. FC Köln.