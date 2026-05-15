No meio da semana, o renomado jornal esportivo saudita Arriyadiyah noticiou que o Al-Ittihad havia entrado em contato com Eberl e já havia mantido conversas com ele sobre uma possível contratação. Segundo a reportagem, Eberl seria um dos candidatos ao cargo de diretor esportivo. O Al-Ittihad é um dos maiores clubes do país e venceu o campeonato saudita em 2025.
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"Fora do comum": Max Eberl, do FC Bayern, refuta veementemente rumores picantes
Numa coletiva de imprensa na sexta-feira, Eberl foi questionado sobre esses rumores. “Pensei em responder de brincadeira. Mas depois não sabia se todos iriam entender direito”, respondeu Eberl, mas acabou não abrindo mão da piada que havia preparado especialmente para a ocasião. “Na verdade, eu queria dizer: sim, eu estive na Arábia Saudita – com a seleção alemã sub-18. Essa é a minha experiência na Arábia Saudita. Todo o resto é coisa de outro mundo.”
O contrato de Max Eberl com o FC Bayern vai até 2027
O contrato de Eberl como diretor esportivo do FC Bayern vai até 2027. No momento, não se sabe ao certo o que acontecerá depois disso.
“Se eles gostam do meu trabalho, estou disposto a ficar mais tempo aqui no Bayern”, declarou Eberl recentemente à DAZN. Até o momento, porém, o conselho fiscal de Munique ainda não deu sinais de querer renovar seu contrato antecipadamente. Em vez disso, circularam recentemente relatos sobre um suposto relacionamento tenso com o diretor esportivo Christoph Freund. A revista Kicker chegou a falar, entre outras coisas, de um “casamento forçado”.
Eberl assumiu o cargo no FC Bayern no início de 2024 e, desde então, conquistou dois títulos de campeão. Nesta temporada, ainda pode ser acrescentada a primeira conquista da Copa da Alemanha desde 2020. No dia 23 de maio, o time de Munique enfrenta o VfB Stuttgart na final. Antes disso, neste sábado, ainda acontece a última partida da Bundesliga contra o 1. FC Köln.