Após quatro anos, Niklas Süle deixa o BVB com o contrato chegando ao fim ao final desta temporada. O Borussia Dortmund anunciou a saída na semana passada, e o ex-jogador da seleção nacional Dietmar Hamann compreende bem essa decisão.
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"Foi uma grande decepção": Dietmar Hamann faz um julgamento implacável sobre uma estrela do BVB
Em sua função como comentarista da Sky, ele foi direto ao ponto ao falar sobre a passagem do zagueiro pelo segundo colocado da Bundesliga: “Ele chegou sem custo de transferência, aparentemente se tornou um dos jogadores mais bem pagos do Dortmund, e é preciso dizer claramente: foi uma grande decepção.”
Süle foi transferido do FC Bayern para o Dortmund sem custo de transferência em 2022, mas raramente correspondeu às altas expectativas. Isso também porque o zagueiro central foi repetidamente prejudicado por problemas físicos. Ele soma 108 partidas pelo BVB, nas quais marcou três gols e deu cinco assistências.
O Dortmund anunciou recentemente também as saídas de Julian Brandt e Salih Özcan. No comunicado sobre Süle, dizia-se: “Após quatro anos vestindo o preto e amarelo, a trajetória conjunta de Niklas Süle e do Borussia Dortmund chega ao fim neste verão. O BVB e Süle chegaram a um acordo mútuo sobre isso.”
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O futuro de Niklas Süle está em aberto após sua saída do BVB
Ainda não se sabe o que o futuro reserva para o jogador que disputou 49 partidas pela seleção alemã neste verão. Seu assessor, Volker Struth, de qualquer forma, tem grande apreço pelo seu pupilo. No podcast do jornal *Bild*, “Phrasenmäher”, ele explicou no início de março: “Não podemos nos iludir: especialmente no último ano, tudo correu de forma um pouco acidentada. Há muito tempo que Niki tem a reputação de não ser exatamente o jogador exemplar – embora tenha conquistado muitos títulos e disputado grandes partidas ao longo de sua carreira. Para mim, em termos de potencial, ele continua sendo o melhor zagueiro central alemão.”
Portanto, o fim da carreira de seu cliente no verão seria extremamente “improvável. Acredito que ele tenha se comprometido a realmente se divertir com o futebol mais uma vez e não encerrar sua carreira dessa forma.”
Süle perdeu 20 partidas oficiais apenas na temporada atual devido a pequenas lesões; entre outras coisas, lesões musculares, lesões nos pés e, mais recentemente, uma lesão na coxa o afastaram repetidamente. Assim, ele acumulou apenas dez partidas sob o comando do técnico Niko Kovac, nas quais conseguiu uma assistência.
Contratos que estão chegando ao fim no BVB
Jogador Posição Idade Niklas Süle Defesa 30 anos Salih Özcan Meio-campo 28 anos Julian Brandt Meio-campista 29 anos