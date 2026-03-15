Em sua função como comentarista da Sky, ele foi direto ao ponto ao falar sobre a passagem do zagueiro pelo segundo colocado da Bundesliga: “Ele chegou sem custo de transferência, aparentemente se tornou um dos jogadores mais bem pagos do Dortmund, e é preciso dizer claramente: foi uma grande decepção.”

Süle foi transferido do FC Bayern para o Dortmund sem custo de transferência em 2022, mas raramente correspondeu às altas expectativas. Isso também porque o zagueiro central foi repetidamente prejudicado por problemas físicos. Ele soma 108 partidas pelo BVB, nas quais marcou três gols e deu cinco assistências.

O Dortmund anunciou recentemente também as saídas de Julian Brandt e Salih Özcan. No comunicado sobre Süle, dizia-se: “Após quatro anos vestindo o preto e amarelo, a trajetória conjunta de Niklas Süle e do Borussia Dortmund chega ao fim neste verão. O BVB e Süle chegaram a um acordo mútuo sobre isso.”