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Hussein Hamdy

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Flick: Yamal não cria crises de propósito... e sua raiva é um bom sinal

H. Flick
J. Cancelo
L. Yamal
Raphinha
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Alemanha
Portugal
Espanha
Brasil

O técnico alemão não aceita desculpas na partida contra o Atlético

Hans Flick, técnico do Barcelona, afirmou que seu jovem craque Lamine Yamal não busca causar alvoroço com suas atitudes, ressaltando seu total apoio ao jogador de 18 anos.

Flick disse, durante a coletiva de imprensa sobre o confronto contra o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: “O confronto contra o Atlético na Liga dos Campeões é diferente de qualquer outro, porque a Liga dos Campeões é a melhor competição. Temos que jogar contra um grande adversário que conta com jogadores fantásticos, mas queremos chegar à próxima fase”.

  • O obstáculo do Atlético

    Sobre a força do adversário, Flick comentou: “O Atlético é um time muito difícil. Eles têm uma boa mentalidade, intensidade e jogadores excelentes. No último jogo, eles pouparam vários jogadores, mas outros que entraram têm qualidade. Não é fácil marcar dois gols contra o Atlético, pois é sempre complicado. Haverá muita emoção nos dois jogos. Vamos tentar conseguir um bom resultado amanhã, sabendo que temos que jogar lá. Quando vencemos o Newcastle, merecemos a vitória e queremos continuar rumo ao nosso objetivo.”

    Questionado sobre como lidar com os jogadores que correm risco de suspensão, o técnico alemão declarou: “Não aceito desculpas. A única coisa a fazer é nos concentrarmos no que queremos realizar em campo. Não quero focar em outras coisas, mas sim no que está ao nosso alcance. Eles também têm jogadores que correm risco de suspensão e a situação é a mesma para nós”.

    Sobre o desejo da equipe de conseguir um resultado expressivo antes da partida de volta, Flick disse: “Temos nosso estilo e precisamos mantê-lo. Precisamos pressionar e encontrar espaços. O importante é estarmos concentrados desde o início nessas duas partidas contra o Atlético. Todos querem jogar a Liga dos Campeões e temos a chance de chegar às semifinais, e esse é o nosso objetivo”.

    • Publicidade

  • Arquivo em espera

    Sobre o futuro de João Cancelo, Flick respondeu: “Não quero falar sobre o futuro. Ele está fazendo um trabalho excelente agora. Jogou no México e nos Estados Unidos durante a pausa e teve uma longa viagem de volta. No último jogo, ele estava bastante cansado. Ele tem grande qualidade e nos ajuda muito neste momento”.

    Quanto ao aspecto físico, Flick disse: “Espero que isso não nos afete. Quando você administra os minutos, nunca sabe como isso vai afetar mais tarde. Não temos muitas opções porque, na La Liga, queríamos vencer e conquistar essas vitórias. Na Liga dos Campeões é diferente, todos querem estar no mais alto nível e é uma grande oportunidade para mostrar o quanto somos fortes”.

    Sobre a preocupação com as alas do Atlético de Madrid, Flick mencionou: “Tentamos nos preparar para cada partida, e isso não é fácil. Todos precisamos participar da defesa e estar bem posicionados e organizados. É importante que todos participemos do ataque e da defesa”.

  • Um ponto de virada

    Sobre se houve tempo para preparar uma surpresa para o adversário, o técnico do Barcelona disse: “Não. Ontem foi dia de recuperação e hoje trabalhamos em algo específico. É importante mostrarmos em campo o que treinamos e espero que isso dê certo amanhã”.

    Quando questionado se a vitória por 4 a 0 na partida anterior foi um ponto de virada, o técnico alemão respondeu: “Isso acontece às vezes. Depois daquele jogo e do jogo contra o Girona, fizemos as coisas melhor. Temos um time jovem e a dupla de zagueiros formada por Kubarsi e Gerard, que jogam todos os minutos. Eles são fantásticos. É natural que, em algumas situações, eles não tomem a melhor decisão, mas são jovens e precisam aprender. Estão melhorando muito e é ótimo ver isso.”

    Leia também: Flick mostra o lado severo para os astros do Barcelona antes do confronto com o Atlético

  • A ira de Yamal

    Ao comparar Rashford e Rafinha na pressão defensiva, Flick disse: “Isso é importante. Sabemos que ele é excelente com a bola, mas a defesa faz parte do jogo. Ele está jogando bem e se adaptando. O Atlético está jogando muito bem pelas laterais”.

    Sobre o impacto do fator psicológico na partida, Flick explicou: “A situação é diferente porque estamos jogando a Liga dos Campeões e todos nós queremos estar no mais alto nível. É importante jogarmos com o nosso estilo e que todos participem. É importante que o ataque nos ajude. Tenho a sensação de que a conexão entre os torcedores e os jogadores é excelente e precisamos deles amanhã”.

    Flick concluiu: “Eu disse isso no sábado. Yamal deu tudo de si na lateral, Cancelo enfrentou um contra um, enquanto Leva marcou de peito. O que precisamos entender é que Lamin tem 18 anos e é um jogador fantástico. Quando você assistir ao jogo novamente, verá que ele faz coisas incríveis. Ele tem apenas 18 anos. Ele passou por cinco jogadores e quase marcou. Ele saiu frustrado, é um jogador emotivo e isso é bom. Sempre vou apoiá-lo. Temos que ter cuidado, pois nem tudo o que ele faz é para causar alvoroço ao seu redor. Ele é um jogador fantástico, e precisamos perceber que tem 18 anos. Eu disse a ele que ele é capaz disso e que sempre vou protegê-lo. Ele é um grande jogador e talvez venha a ser o melhor no futuro.”

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