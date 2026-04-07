Sobre a força do adversário, Flick comentou: “O Atlético é um time muito difícil. Eles têm uma boa mentalidade, intensidade e jogadores excelentes. No último jogo, eles pouparam vários jogadores, mas outros que entraram têm qualidade. Não é fácil marcar dois gols contra o Atlético, pois é sempre complicado. Haverá muita emoção nos dois jogos. Vamos tentar conseguir um bom resultado amanhã, sabendo que temos que jogar lá. Quando vencemos o Newcastle, merecemos a vitória e queremos continuar rumo ao nosso objetivo.”
Questionado sobre como lidar com os jogadores que correm risco de suspensão, o técnico alemão declarou: “Não aceito desculpas. A única coisa a fazer é nos concentrarmos no que queremos realizar em campo. Não quero focar em outras coisas, mas sim no que está ao nosso alcance. Eles também têm jogadores que correm risco de suspensão e a situação é a mesma para nós”.
Sobre o desejo da equipe de conseguir um resultado expressivo antes da partida de volta, Flick disse: “Temos nosso estilo e precisamos mantê-lo. Precisamos pressionar e encontrar espaços. O importante é estarmos concentrados desde o início nessas duas partidas contra o Atlético. Todos querem jogar a Liga dos Campeões e temos a chance de chegar às semifinais, e esse é o nosso objetivo”.