Ao comparar Rashford e Rafinha na pressão defensiva, Flick disse: “Isso é importante. Sabemos que ele é excelente com a bola, mas a defesa faz parte do jogo. Ele está jogando bem e se adaptando. O Atlético está jogando muito bem pelas laterais”.

Sobre o impacto do fator psicológico na partida, Flick explicou: “A situação é diferente porque estamos jogando a Liga dos Campeões e todos nós queremos estar no mais alto nível. É importante jogarmos com o nosso estilo e que todos participem. É importante que o ataque nos ajude. Tenho a sensação de que a conexão entre os torcedores e os jogadores é excelente e precisamos deles amanhã”.

Flick concluiu: “Eu disse isso no sábado. Yamal deu tudo de si na lateral, Cancelo enfrentou um contra um, enquanto Leva marcou de peito. O que precisamos entender é que Lamin tem 18 anos e é um jogador fantástico. Quando você assistir ao jogo novamente, verá que ele faz coisas incríveis. Ele tem apenas 18 anos. Ele passou por cinco jogadores e quase marcou. Ele saiu frustrado, é um jogador emotivo e isso é bom. Sempre vou apoiá-lo. Temos que ter cuidado, pois nem tudo o que ele faz é para causar alvoroço ao seu redor. Ele é um jogador fantástico, e precisamos perceber que tem 18 anos. Eu disse a ele que ele é capaz disso e que sempre vou protegê-lo. Ele é um grande jogador e talvez venha a ser o melhor no futuro.”