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Flick deixa Arbeloa de boca aberta: “Não vou desperdiçar minha energia respondendo a ele”

Barcelona x Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
H. Flick
Real Madrid
A. Arbeloa
L. Yamal
Espanha

Vamos nos concentrar em nós mesmos... e não pensar no Real Madrid

Hans Flick, técnico do Barcelona, falou sobre a importância da rotação de jogadores no clássico da Catalunha, amanhã, sábado, contra o Espanyol, na 31ª rodada da La Liga.

O Barça lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, seis pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Espanyol tem 38 pontos e ocupa a décima posição.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou as declarações de Flick durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

O técnico alemão disse: “É claro que devemos administrar os minutos de jogo como de costume. Temos muita qualidade no time, e quem entrar em campo amanhã terá um desempenho excelente”.

Sobre a possibilidade de dar descanso a Lamine Yamal, ele comentou: “Para ele, é sempre bom começar como titular, vamos ver, ainda não decidi, temos que esperar até amanhã”.

Ele destacou: “Gavi é uma boa opção para ser titular amanhã, e vamos ver se ele vai jogar os 90 minutos ou não”.

E acrescentou: “Estou feliz com o retorno de Frenkie de Jong, mas temos que esperar. Ele se sentiu bem no treino e estará no banco de reservas”.

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  • Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

    Há muito alvoroço em torno do Barcelona

    Sobre as declarações de Arbeloa e do Barcelona, Flick comentou: “Nada, não vou desperdiçar minha energia com isso. É a opinião dele, e eu estou focado na minha equipe”.

    O técnico alemão enfatizou: “Não me importo com essas coisas, essa é a natureza deste meio. Há muito barulho ao nosso redor, mas o que digo à equipe é que precisamos nos concentrar em nós mesmos e não pensar no Real Madrid”.

    E esclareceu: “Estamos em boa posição, temos que vencer todos os jogos e pensar apenas em nós mesmos”.

    Arbeloa foi questionado sobre as estatísticas que indicam que o número de cartões vermelhos desde 2000 na La Liga favorece mais o Barcelona do que o Real Madrid, enquanto nas competições europeias os números são mais equilibrados.

    Arbeloa respondeu: “Acho que vocês conhecem minha opinião sobre o que aconteceu no futebol espanhol ao longo de muitos anos, e às vezes ainda acontece. E não vou mudar de opinião”.

    A polêmica não parou por aí: Arbeloa foi questionado sobre a controvérsia arbitral no confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.

    O técnico do Real Madrid esclareceu: “Não quero entrar nesse tipo de avaliação. Vimos o que aconteceu e o que continua a acontecer há várias semanas. Minha opinião é a que já expressei várias vezes.”

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    La Liga ou a Liga dos Campeões?

     Sobre a possibilidade de perder a concentração por estar pensando na partida de volta contra o Atlético de Madrid, Flick explicou: “Tenho um bom pressentimento, e a concentração dos jogadores tem sido excelente nos treinos”.

    Quanto à prioridade entre a La Liga e a Liga dos Campeões, ele comentou: “É claro que o campeonato nacional é o que leva à Liga dos Campeões, mas o sonho de todo técnico, jogador e torcedor é vencer a Liga dos Campeões, e é por isso que estamos aqui”.

    E acrescentou: “Em todas as partidas, você vê que a equipe está mais motivada na Liga dos Campeões, que é a competição que queremos vencer. Temos que fazer nosso trabalho na La Liga, mas o mais importante é vencer a Liga dos Campeões, pois esse é o objetivo dos jogadores e do clube”.

    Sobre o futuro de Lewandowski, ele respondeu: “Já respondi a essa pergunta antes e sempre respondo: não é o momento certo para falar sobre isso. Temos um grande objetivo e todos os jogadores devem se concentrar nele e dar o melhor de si.”

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O que aconteceu contra o Atlético de Madrid foi “injusto”

    O Barcelona apresentou uma reclamação oficial à Liga Europeia, em protesto contra a atuação da arbitragem durante a partida contra o Atlético de Madrid, na qual o Barça foi derrotado por 2 a 0.

    Flick disse: “Não sei qual será o resultado da reclamação, mas, para mim e para a equipe, é bom que o clube nos apoie, porque o que aconteceu foi injusto. Um erro pode acontecer uma vez, mas não duas vezes neste nível”.

    Ele continuou: “A tecnologia do VAR veio para ajudar, e se eles viram algo errado, deveriam ter informado o árbitro para que ele revisasse a jogada, e foi isso que senti falta naquela partida”.

    E concluiu: “Há muitas coisas que podemos melhorar. É verdade que não fizemos nossa melhor partida e cometemos erros, mas eles influenciaram no resultado.”

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