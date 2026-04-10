Flick deixa Arbeloa de boca aberta: “Não vou desperdiçar minha energia respondendo a ele”

Hans Flick, técnico do Barcelona, falou sobre a importância da rotação de jogadores no clássico da Catalunha, amanhã, sábado, contra o Espanyol, na 31ª rodada da La Liga.

O Barça lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, seis pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Espanyol tem 38 pontos e ocupa a décima posição.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou as declarações de Flick durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

O técnico alemão disse: “É claro que devemos administrar os minutos de jogo como de costume. Temos muita qualidade no time, e quem entrar em campo amanhã terá um desempenho excelente”.

Sobre a possibilidade de dar descanso a Lamine Yamal, ele comentou: “Para ele, é sempre bom começar como titular, vamos ver, ainda não decidi, temos que esperar até amanhã”.

Ele destacou: “Gavi é uma boa opção para ser titular amanhã, e vamos ver se ele vai jogar os 90 minutos ou não”.

E acrescentou: “Estou feliz com o retorno de Frenkie de Jong, mas temos que esperar. Ele se sentiu bem no treino e estará no banco de reservas”.

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