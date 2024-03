Flamengo seguirá pagando salários de Gabigol e aguarda resposta do CAS

Rubro-negro não vai suspender o contrato do atleta neste momento e aguarda efeito suspensivo

O Flamengo não fará qualquer alteração no contrato de Gabigol, que está suspenso dos gramados até abril de 2025 por tentativa de fraudar o exame antidoping. Segundo soube a GOAL, o rubro-negro vai aguardar a resposta do CAS, Corte Arbitral do Esporte, após a defesa do atleta entrar com o pedido de efeito suspensivo.

Ainda segundo soube a GOAL, pelo menos por enquanto, o tema renovação de contrato do atleta não entrará em pauta. Vale ressaltar que o camisa 10 tem vínculo com o Flamengo até dezembro deste ano.