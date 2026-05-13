Flamengo pode triplicar receita com convocados para a Copa do Mundo 2026

As pré-listas para a Copa do Mundo de 2026 começaram a ser divulgadas e já indicam os atletas com maiores chances de disputar o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A movimentação das federações nacionais inicia também a expectativa dos clubes em relação aos representantes que estarão no principal evento do futebol mundial.

Entre os clubes brasileiros, o Flamengo aparece como o time com mais jogadores presentes nas pré-listas de convocação, somando 12 atletas. Pelo Brasil, aparecem Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Léo Ortiz. Já o Uruguai conta com Georgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Nico de la Cruz, enquanto Gonzalo Plata integra a pré-lista do Equador e Jorge Carrascal surge entre os nomes observados pela Colômbia.

As possíveis convocações representam retorno financeiro ao clube. A Fifa paga diariamente uma compensação aos times que cedem jogadores ao Mundial, contabilizando o período entre a apresentação às seleções e o último jogo disputado por cada equipe. Em 2022, o Flamengo teve quatro representantes na Copa do Qatar e agora pode até triplicar esse número em 2026, caso todos os 12 atletas sejam confirmados nas listas finais.