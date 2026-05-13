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Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Flamengo pode triplicar receita com convocados para a Copa do Mundo 2026

Flamengo
Copa do Mundo
Brasil

Com número recorde de atletas nas pré-listas das seleções, clube rubro-negro pode ampliar significativamente ganhos com o programa de compensação da Fifa durante a Copa do Mundo

As pré-listas para a Copa do Mundo de 2026 começaram a ser divulgadas e já indicam os atletas com maiores chances de disputar o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A movimentação das federações nacionais inicia também a expectativa dos clubes em relação aos representantes que estarão no principal evento do futebol mundial.

Entre os clubes brasileiros, o Flamengo aparece como o time com mais jogadores presentes nas pré-listas de convocação, somando 12 atletas. Pelo Brasil, aparecem Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Léo Ortiz. Já o Uruguai conta com Georgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Nico de la Cruz, enquanto Gonzalo Plata integra a pré-lista do Equador e Jorge Carrascal surge entre os nomes observados pela Colômbia.

As possíveis convocações representam retorno financeiro ao clube. A Fifa paga diariamente uma compensação aos times que cedem jogadores ao Mundial, contabilizando o período entre a apresentação às seleções e o último jogo disputado por cada equipe. Em 2022, o Flamengo teve quatro representantes na Copa do Qatar e agora pode até triplicar esse número em 2026, caso todos os 12 atletas sejam confirmados nas listas finais.

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  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Qual é o valor pago pela Fifa aos clubes?

    Na Copa do Mundo de 2022, a Fifa estabeleceu um pagamento de US$ 10,9 mil por dia para cada atleta convocado, valor que correspondia a aproximadamente R$ 57 mil na cotação da época. O Flamengo teve quatro jogadores ausentes durante o torneio: Pedro e Everton Ribeiro, pela seleção brasileira, além de Arrascaeta e Varela, convocados pelo Uruguai.

    Os brasileiros permaneceram à disposição da seleção por 27 dias, até a eliminação nas quartas de final diante da Croácia. Já os uruguaios ficaram cerca de três semanas afastados do clube — Arrascaeta participou da apresentação um dia antes de Varela — até a queda do Uruguai ainda na fase de grupos da Copa do Qatar.

    Com isso, o Flamengo arrecadou aproximadamente US$ 1 milhão, algo em torno de R$ 5,4 milhões na época. O montante era suficiente para custear cerca de um mês da folha salarial dos quatro atletas convocados naquele período.

    Para a edição de 2026, a Fifa já confirmou um orçamento total de US$ 355 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhão) destinado à realização da Copa do Mundo na América do Norte. Parte desse valor será reservada ao tradicional Programa de Ajudas a Clubes, responsável pela compensação financeira às equipes que liberarem jogadores para o torneio. Ainda assim, a entidade não divulgou quanto será pago por atleta convocado no próximo Mundial.

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  • Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Os favoritos do Flamengo nas convocações

    Em comparação com a Copa de 2022, a tendência é que o Flamengo tenha um número ainda maior de representantes em 2026. Entre os estrangeiros, praticamente todos os cinco aparecem com grandes chances de convocação, embora Arrascaeta ainda dependa da evolução de sua recuperação da lesão na clavícula para confirmar presença no torneio.

    Na seleção brasileira, Danilo e Alex Sandro são considerados praticamente garantidos na lista final, enquanto Léo Pereira e Lucas Paquetá aparecem muito próximos de assegurar vaga entre os convocados de Carlo Ancelotti. Já Pedro, Samuel Lino e Léo Ortiz correm por fora, mas ainda mantêm chances de aparecer na lista definitiva.

    Com isso, uma perspectiva realista vê o número de quatro atletas convocados para a Copa de 2022 tornando-se oito em 2026, mas com a chance de triplicar caso todos o 12 sejam convocados. Em ambos os casos, é provável que o lucro do Flamengo, recebido a partir do programa de compensação da Fifa, aumente significativamente.

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