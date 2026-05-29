Flamengo lidera ranking: quanto os brasileiros ganharam na Libertadores

A classificação às oitavas de final da Libertadores não garantiu apenas tranquilidade esportiva aos clubes brasileiros. Os seis representantes do país na fase de grupos também asseguraram cifras milionárias em premiações pagas pela Conmebol.

Os valores distribuídos pela entidade sul-americana incluem a cota fixa pela participação na fase de grupos, bônus pela classificação ao mata-mata e uma premiação adicional por vitória conquistada. Com isso, o desempenho dentro de campo acabou sendo determinante para aumentar, ou reduzir, os ganhos de cada equipe.

Entre os brasileiros, o Flamengo foi quem mais faturou até aqui. A seguir, a GOAL te mostra quanto cada um dos times faturou até aqui...