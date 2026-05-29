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Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
Gabriel Marin

Flamengo lidera ranking: quanto os brasileiros ganharam na Libertadores

Copa Libertadores
Flamengo
Mirassol
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Cruzeiro
Palmeiras
Fluminense

Rubro-Negro soma mais de R$ 20 milhões em premiações; desempenho na fase de grupos ampliou diferença para os rivais brasileiros

A classificação às oitavas de final da Libertadores não garantiu apenas tranquilidade esportiva aos clubes brasileiros. Os seis representantes do país na fase de grupos também asseguraram cifras milionárias em premiações pagas pela Conmebol.

Os valores distribuídos pela entidade sul-americana incluem a cota fixa pela participação na fase de grupos, bônus pela classificação ao mata-mata e uma premiação adicional por vitória conquistada. Com isso, o desempenho dentro de campo acabou sendo determinante para aumentar, ou reduzir, os ganhos de cada equipe.

Entre os brasileiros, o Flamengo foi quem mais faturou até aqui. A seguir, a GOAL te mostra quanto cada um dos times faturou até aqui...

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  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CUSCOAFP

    Flamengo

    O Flamengo terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral da Libertadores e também no topo do ranking financeiro entre os brasileiros. O clube carioca recebeu 1 milhão de dólares pela participação, mais 1,25 milhão de dólares pela vaga nas oitavas de final.

    A grande diferença veio com o desempenho em campo. Cada vitória rende 340 mil dólares, e o Rubro-Negro faturou 1,7 milhão de dólares apenas com os cinco triunfos conquistados na fase de grupos.

    No total, o Flamengo arrecadou 3,950 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 20,3 milhões.

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  • FBL-LIBERTADORES-ALWAYS-MIRASSOLAFP

    Mirassol

    A principal surpresa da lista é o Mirassol. Mesmo terminando em segundo lugar no Grupo G, o Leão garantiu uma arrecadação maior que equipes tradicionais do continente.

    Com quatro vitórias na fase de grupos, o clube paulista somou 3,610 milhões de dólares, cerca de R$ 18,5 milhões. Desse valor, mais de R$ 7 milhões vieram exclusivamente das premiações por resultados positivos.

  • Corinthians v Peñarol - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Corinthians

    O Corinthians encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo E e fechou sua participação até aqui com 3,270 milhões de dólares arrecadados, aproximadamente R$ 16,8 milhões.

    Apesar da liderança em sua chave, o Timão acabou ficando atrás do Mirassol no ranking financeiro justamente pelo menor número de triunfos acumulados.

  • FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-BARCELONAAFP

    Cruzeiro

    O Cruzeiro também aparece entre os clubes brasileiros que ultrapassaram a marca dos R$ 16 milhões em premiações.

    A Raposa faturou 3,270 milhões de dólares, valor construído com a participação na fase de grupos, a classificação às oitavas e os bônus pelas três vitórias conquistadas na competição continental.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Palmeiras

    Presença constante nas fases decisivas da Libertadores nos últimos anos, o Palmeiras repetiu o padrão de regularidade e também garantiu 3,270 milhões de dólares em premiações.

    O clube paulista segue como um dos favoritos ao título e pode aumentar significativamente os ganhos nas próximas etapas do torneio.

  • FBL-LIBERTADORES-FLUMINENSE-GUAIRAAFP

    Fluminense

    O Fluminense aparece como o brasileiro que menos arrecadou até aqui. Ainda assim, os números seguem expressivos.

    O Tricolor carioca somou 2,930 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões, incluindo participação, classificação e bônus pelas duas vitórias na fase de grupos.