Flamengo cede, Vasco corre atrás e clássico termina empatado em 2 a 2 no Maracanã

Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico eletrizante neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com ritmo acelerado desde o início, as equipes empataram em 2 a 2 em uma partida marcada por reviravoltas e emoção até os minutos finais.

Logo aos sete minutos, Pedro abriu o placar para o Flamengo. O atacante mostrou oportunismo ao vencer a disputa com a defesa vascaína dentro da área e balançar as redes. Antes disso, as duas equipes já haviam criado boas chances, indicando o tom movimentado do confronto.

O Vasco respondeu com tentativas de média e longa distância, obrigando o goleiro Rossi a trabalhar, enquanto o Flamengo seguiu perigoso em transições rápidas e jogadas ofensivas bem construídas.