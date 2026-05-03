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Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Flamengo cede, Vasco corre atrás e clássico termina empatado em 2 a 2 no Maracanã

Flamengo x Vasco
Flamengo
Vasco
Brasileirão

Rubro-Negro abre vantagem com Pedro e Jorginho, mas Cruzmaltino reage nos minutos finais e arranca empate dramático pela 14ª rodada do Brasileirão

Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico eletrizante neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com ritmo acelerado desde o início, as equipes empataram em 2 a 2 em uma partida marcada por reviravoltas e emoção até os minutos finais.

Logo aos sete minutos, Pedro abriu o placar para o Flamengo. O atacante mostrou oportunismo ao vencer a disputa com a defesa vascaína dentro da área e balançar as redes. Antes disso, as duas equipes já haviam criado boas chances, indicando o tom movimentado do confronto.

O Vasco respondeu com tentativas de média e longa distância, obrigando o goleiro Rossi a trabalhar, enquanto o Flamengo seguiu perigoso em transições rápidas e jogadas ofensivas bem construídas.

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    Flamengo amplia, mas Vasco não desiste

    Na segunda etapa, o Flamengo conseguiu ampliar a vantagem após lance envolvendo novamente Pedro. O atacante sofreu pênalti aos 10 minutos, confirmado após revisão do VAR. Na cobrança, Jorginho deslocou o goleiro e fez 2 a 0.

    Mesmo com a desvantagem, o Vasco manteve postura ofensiva e passou a pressionar mais intensamente. As alterações deram novo fôlego à equipe, que passou a ocupar o campo de ataque e criar oportunidades, ainda que sem grande efetividade inicial.

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    Reação cruzmaltina nos minutos finais

    A insistência vascaína foi recompensada aos 38 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Robert Renan subiu bem e cabeceou para diminuir o placar.

    O gol incendiou o jogo nos minutos finais. Já nos acréscimos, aos 51, o empate veio em mais uma bola aérea. Após cruzamento na área, Hugo Moura se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo das redes. O lance ainda foi revisado pelo VAR, mas o gol foi validado, decretando o empate em 2 a 2.

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    Presença ilustre no Maracanã

    O clássico contou com um espectador especial: Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, acompanhou a partida de um camarote no estádio. O treinador esteve ao lado de membros da comissão técnica da CBF e segue atento aos jogadores visando a convocação final para a Copa do Mundo de 2026, que será anunciada no próximo dia 18 de maio.

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    Impacto na tabela e próximos compromissos

    Com o resultado, o Flamengo chegou aos 27 pontos e perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras, que também empatou na rodada. A diferença permanece em seis pontos.

    O Rubro-Negro volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Medellín, pela Libertadores.

    Já o Vasco soma agora 17 pontos, caindo para a 12ª colocação e ficando mais próximo da zona de rebaixamento, o que acende um alerta para a sequência da competição.

    O Cruzmaltino encara o Audax Italiano, fora de casa, pela Sul-Americana, na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília).


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