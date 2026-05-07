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Gabriel Marin

Como a final da Champions League virou problema para Ancelotti antes da Copa do Mundo

C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Decisão europeia tira peças importantes da preparação da seleção brasileira e obriga técnico a reorganizar primeiros dias de trabalho rumo ao Mundial

Carlo Ancelotti ainda nem anunciou oficialmente a convocação para a Copa do Mundo, mas já precisará lidar com um problema importante na preparação da seleção brasileira. A final da Champions League, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, deixará o treinador sem alguns de seus principais nomes justamente na reta inicial rumo ao Mundial.

A principal consequência será no amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, partida que marcará a despedida da seleção do território nacional antes da viagem para os Estados Unidos. Gabriel Magalhães e Marquinhos, dupla que deve formar a zaga titular do Brasil na Copa do Mundo, estarão ausentes por conta da decisão europeia, defendendo Arsenal e Paris Saint-Germain, respectivamente.

Além deles, Gabriel Martinelli também será desfalque confirmado na atividade inicial da equipe brasileira.

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    Preparação comprometida logo nos primeiros dias

    O impacto da final da Champions não se limita apenas ao amistoso no Maracanã. Os três jogadores também perderão o começo da preparação na Granja Comary, em Teresópolis, programada para iniciar no dia 27 de maio.

    Na prática, Ancelotti terá menos tempo para trabalhar justamente com atletas considerados fundamentais em sua estrutura inicial de equipe.

    A ausência pesa especialmente no setor defensivo. Marquinhos chega como um dos líderes técnicos e mais experientes do elenco, enquanto Gabriel Magalhães vive grande fase no futebol europeu e desponta como favorito para assumir papel de protagonismo na defesa brasileira.

    Sem os dois disponíveis, o treinador precisará recorrer a alternativas logo nas primeiras atividades e no primeiro amistoso preparatório.

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    Ancelotti perde chance de testar força máxima

    O amistoso diante do Panamá seria a primeira oportunidade para Carlo Ancelotti observar sua equipe praticamente completa em campo antes da estreia na Copa do Mundo. A coincidência de datas com a final europeia, porém, desmonta esse cenário.

    Além da ausência dos zagueiros titulares, Gabriel Martinelli também ficará fora da partida. O atacante do Arsenal é visto como peça importante para aumentar velocidade e intensidade pelos lados do campo.

    Com isso, o treinador italiano deve utilizar o compromisso no Maracanã para observar nomes que brigam por espaço no elenco e acelerar testes alternativos antes da viagem para os Estados Unidos.

    A delegação brasileira embarca em 1º de junho e ainda fará outro amistoso preparatório, desta vez contra o Egito, no dia 6.

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    Corrida contra o tempo antes da estreia

    A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Até lá, Ancelotti terá poucos dias para integrar completamente os jogadores envolvidos na final da Champions ao restante do elenco.

    O desafio aumenta pelo peso que os três atletas carregam dentro da equipe.

    A tendência é que o trio se apresente diretamente nos Estados Unidos após a decisão europeia, encurtando ainda mais o período de adaptação ao trabalho do novo treinador.

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    Convocação será anunciada no dia 18

    Mesmo diante dos obstáculos logísticos, Carlo Ancelotti segue definindo os detalhes de sua lista final. O treinador anunciará os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo no próximo dia 18 de maio, às 17h.

    Antes mesmo da bola rolar no Mundial, Ancelotti já terá de administrar seu primeiro problema de peso no comando da seleção.