Como a final da Champions League virou problema para Ancelotti antes da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti ainda nem anunciou oficialmente a convocação para a Copa do Mundo, mas já precisará lidar com um problema importante na preparação da seleção brasileira. A final da Champions League, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, deixará o treinador sem alguns de seus principais nomes justamente na reta inicial rumo ao Mundial.

A principal consequência será no amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, partida que marcará a despedida da seleção do território nacional antes da viagem para os Estados Unidos. Gabriel Magalhães e Marquinhos, dupla que deve formar a zaga titular do Brasil na Copa do Mundo, estarão ausentes por conta da decisão europeia, defendendo Arsenal e Paris Saint-Germain, respectivamente.

Além deles, Gabriel Martinelli também será desfalque confirmado na atividade inicial da equipe brasileira.