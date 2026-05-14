Como Fernando Diniz fez com que Itaquera voltasse a ser uma fortaleza para o Corinthians

O Corinthians vive um momento estável desde a chegada de Fernando Diniz. A evolução do time aparece em diferentes estatísticas, mas principalmente no desempenho dentro da Neo Química Arena, que voltou a ser um trunfo para a equipe. Em cinco jogos disputados em casa sob o comando do treinador, o Timão soma quatro vitórias e um empate, alcançando aproveitamento de 86,7%. O número representa uma evolução expressiva em relação aos 45,8% registrados com Dorival Júnior em 2026.

Além das vitórias, o Corinthians passou a demonstrar maior equilíbrio dentro de campo sob o comando de Fernando Diniz. Nos cinco jogos disputados na Neo Química Arena desde a chegada do treinador, o time marcou oito gols e sofreu apenasdois, consolidando uma consistência defensiva que faltava com Dorival. Para efeito de comparação, nas oito partidas do Timão disputadas com o antecessor de Diniz no comando em 2026, a equipe acumulou três vitórias, dois empates e três derrotas, marcando 11 gols e sofrendo seis neste retrospecto.

Mas, além de números, o Corinthians mudou a postura dentro de campo, o que potencializou o jogo de alguns setores específicos. O sucesso recente como mandante parte não só da melhora nos resultados, mas também de mudanças táticas e comportamentais que ajudaram o time a recuperar confiança, intensidade e controle das partidas na Neo Química Arena.