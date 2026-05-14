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Corinthians v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Como Fernando Diniz fez com que Itaquera voltasse a ser uma fortaleza para o Corinthians

Corinthians
F. Diniz

Invicto na Neo Química Arena, treinador aumenta aproveitamento do Timão em casa e transforma desempenho defensivo da equipe na temporada

O Corinthians vive um momento estável desde a chegada de Fernando Diniz. A evolução do time aparece em diferentes estatísticas, mas principalmente no desempenho dentro da Neo Química Arena, que voltou a ser um trunfo para a equipe. Em cinco jogos disputados em casa sob o comando do treinador, o Timão soma quatro vitórias e um empate, alcançando aproveitamento de 86,7%. O número representa uma evolução expressiva em relação aos 45,8% registrados com Dorival Júnior em 2026.

Além das vitórias, o Corinthians passou a demonstrar maior equilíbrio dentro de campo sob o comando de Fernando Diniz. Nos cinco jogos disputados na Neo Química Arena desde a chegada do treinador, o time marcou oito gols e sofreu apenasdois, consolidando uma consistência defensiva que faltava com Dorival. Para efeito de comparação, nas oito partidas do Timão disputadas com o antecessor de Diniz no comando em 2026, a equipe acumulou três vitórias, dois empates e três derrotas, marcando 11 gols e sofrendo seis neste retrospecto.

Mas, além de números, o Corinthians mudou a postura dentro de campo, o que potencializou o jogo de alguns setores específicos. O sucesso recente como mandante parte não só da melhora nos resultados, mas também de mudanças táticas e comportamentais que ajudaram o time a recuperar confiança, intensidade e controle das partidas na Neo Química Arena.

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  • Corinthians v Santa Fe - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Defesa artilheira e a volta de Garro

    A maior segurança do Corinthians nos jogos disputados em casa passa diretamente pela evolução defensiva da equipe. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista formam uma dupla de zaga sólida e dominante fisicamente, enquanto Matheus Bidu e Matheuzinho atravessam um dos melhores momentos da temporada, contribuindo tanto na marcação quanto no apoio ofensivo.

    O impacto dos defensores no ataque também chama atenção. Dos oito gols marcados pelo Corinthians como mandante desde a chegada de Fernando Diniz, seis saíram de jogadores com características mais defensivas. Raniele, que atua como volante mas chegou a cobrir a lateral direita em algumas partidas, marcou duas vezes. Gustavo Henrique também fez dois gols (é o artilheiro do time na Libertadores, com três gols em quatro jogos), enquanto Matheus Bidu e Matheuzinho contribuíram com um cada. A força nas bolas aéreas e a presença constante dos defensores no campo ofensivo se tornaram uma arma importante da equipe.

    E se os zagueiros e laterais aparecem com frequência na área adversária, muito disso passa pela evolução de Rodrigo Garro. O meia argentino recuperou protagonismo com Fernando Diniz após perder espaço durante o período de Dorival Júnior e voltou a ser peça central na criação e distribuição de bola do Corinthians.

    Em cinco jogos na Neo Química Arena com o novo treinador, Garro distribuiu sete assistências, uma média de mais de um passe para gol por jogo. Além disso, em 2026, ele é o jogador com mais assistências entre times brasileiros na temporada (contando com todas as competições), com 10.



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  • Derby Corinthians Palmeiras 2026AGIF

    Segurança nos momentos certos

    A evolução defensiva do Corinthians com Fernando Diniz apareceu principalmente nos momentos de maior pressão. Contra o Palmeiras, o time ficou com dois jogadores a menos na Neo Química Arena e, mesmo assim, conseguiu sustentar o empate com organização e competitividade. Já diante do Vasco, após abrir o placar, o Timão perdeu André (que também recebeu vermelho contra o Palmeiras) por expulsão e novamente soube se defender bem para manter a vantagem até o fim.

    Esses jogos reforçam uma mudança importante de postura. O Corinthians passou a sofrer menos defensivamente mesmo em cenários adversos, mantendo concentração e intensidade por mais tempo. A equipe voltou a competir em alto nível dentro de casa, algo que vinha faltando ao longo da temporada passada, quando foi apenas o 13º melhor mandante no Brasileirão 2025.

    Com Diniz, o retrospecto como mandante poderia ser ainda melhor. Os únicos dois gols sofridos pelo Corinthians na Neo Química Arena aconteceram contra o São Paulo, na 14ª rodada do Brasileirão, e nasceram de erros do próprio time: uma falha grave de Raniele na saída de bola e um gol contra de Matheuzinho.

    Esse tipo de lance exige atenção porque pode custar vitórias importantes, mas também mostra que, se não fossem por essas falhas, o Corinthians teria conquistado uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o São Paulo em casa.

  • FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-SANTAFEAFP

    O apoio da torcida

    Como o próprio Fernando Diniz já afirmou, o sucesso em casa também se justifica pelo apoio da torcida. Desde sua chegada ao Corinthians, o treinador rapidamente demonstrou identificação com a cultura do clube e com a atmosfera criada na Neo Química Arena, tratando a conexão entre arquibancada e equipe como uma das bases da evolução recente do time.

    Após a vitória sobre o Peñarol, Diniz voltou a destacar esse vínculo e afirmou que a entrega em campo precisa ser algo inegociável no Corinthians: “Eu acho que jogar com raça e vontade é uma obrigação, num ato de humildade e inteligência. Temos um espelho muito claro, que é a torcida, que joga o tempo inteiro com o time. Luta o tempo inteiro. O time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte. O torcedor sabe que não vai faltar vontade, brio. Esse time mostra muita vontade.”


  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians segue na campanha de defesa do título da Copa do Brasil

    Embalado pela boa sequência dentro da Neo Química Arena, o Corinthians espera manter o momento positivo nesta quinta-feira (14), quando recebe o Barra-SC pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil de 2026. A partida acontece às 21h30, em Itaquera, e pode garantir a classificação do Timão para a próxima etapa da competição.

    A equipe comandada por Fernando Diniz chega com vantagem no confronto após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, na Ressacada. O gol da vitória foi marcado por Jesse Lingard, que decidiu a partida disputada em Santa Catarina e colocou o Corinthians em situação confortável para definir a vaga diante da torcida.

    Atual campeão da Copa do Brasil, o Timão tenta seguir firme na campanha de defesa do título apostando justamente na força recente como mandante, fator que se tornou um dos pilares da recuperação da equipe nas últimas semanas.

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