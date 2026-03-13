Getty/GOAL
Exclusivo com James Milner: Como construir um recordista da Premier League com uma pitada de turbulência e uma pitada de sorte
Fazedor de história: Milner passou quase 25 anos no topo
As façanhas históricas de Milner em 2026 não devem ser surpresa, já que ele vem atuando nesse nível há quase 25 anos. Em novembro de 2002, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a estrear na Premier League ao jogar pelo Leeds, clube de sua infância. Pouco mais de um mês depois, seu primeiro gol como profissional fez dele o jogadormais jovem a marcar na primeira divisão inglesa, com 16 anos e 356 dias.
A partir desse começo humilde, uma lenda moderna foi construída. Milner, com 61 partidas pela seleção inglesa, é tricampeão da Premier League — pelo Etihad Stadium e Anfield — e ostenta títulos da FA Cup, League Cup, Champions League, Supercopa da UEFA e Copa do Mundo de Clubes da FIFA em seu currículo de destaque.
900 jogos depois: o que Milner lembra sobre o número 1?
Ele alcançou 900 partidas pelo clube, sendo 655 delas na Premier League. O que ele lembra da partida nº 1? Quando a GOAL fez essa pergunta a Milner, o versátil jogador de 40 anos — que faz parte do projeto Specsavers' Best Worst Team — disse sobre sair do banco pelo Leeds contra o West Ham: “Na verdade, não me lembro de muita coisa. Não me lembro como me senti. Lembro-me da situação.
Acho que estávamos ganhando por alguns gols. Acho que estávamos ganhando por 3 a 1 e depois por 4 a 2, e achei que tinha uma boa chance de entrar. Então o placar ficou 4 a 3 e eu provavelmente achei que ele não me colocaria em campo naquele momento. Mas então Terry [Venables] me colocou. Ele confiava em mim e demonstrou muita confiança, eu acho, para um time que estava passando por dificuldades, ao colocar um jogador de 16 anos em campo. Então, eu me lembro de entrar em campo e, sim, provavelmente nervoso, eu acho. Mas foi obviamente um grande momento.”
Superando desafios: como Milner lidou com um início turbulento
Milner tem trabalhado com o Warley FC — um time que registrou apenas uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols ao longo do caminho —, colocando em prática seu vasto conhecimento. Apesar de todos os altos que desfrutou ao longo dos anos, ele mesmo enfrentou muitos desafios.
No início de sua segunda temporada como profissional, ele foi emprestado ao Swindon, antes de sofrer o rebaixamento da Premier League com o Leeds. Essas experiências iniciais ajudaram a moldar o jogador e a pessoa que ele é hoje.
Questionado sobre como lidou com o início turbulento de sua carreira, Milner disse: “Muita coisa aconteceu. Obviamente, os treinadores estavam mudando. O clube [Leeds] estava passando por uma crise financeira. Fui emprestado ao Swindon por um mês, voltei e, obviamente, fui rebaixado. E houve muitas reuniões quando entramos em administração judicial e outras coisas. E, como jovem, você está em uma situação um pouco diferente daqueles que têm família e coisas assim. Obviamente, como jovem, você só quer jogar futebol. Então, você está envolvido nisso e acho que isso te fortaleceu. Fez com que você se concentrasse no trabalho em questão.
“Aprendi muitas lições muito cedo. Mudar de treinador é uma das coisas mais difíceis. Chega um treinador que não te valoriza tanto quanto aquele que te deu a oportunidade de estrear, e então você é emprestado e tem que lutar pela sua posição e voltar e coisas assim. Depois, um time que está passando por dificuldades, em um grande clube de futebol, os torcedores e o clube que eu torci toda a minha vida, aquela pressão de não querer ser rebaixado e fazer tudo o que você pode. Acho que você tem que amadurecer muito rápido nessa situação. Tenho certeza de que isso ajudou a fortalecer meu caráter. Depois fui para o Newcastle e a turbulência provavelmente continuou por mais alguns anos. Então, sim, tive que amadurecer muito rápido.”
O trabalho árduo compensa: como Milner se tornou um quebrador de recordes
Milner sempre se orgulhou de sua ética de trabalho, pois no futebol, assim como em qualquer outra área da vida, muitas vezes você colhe o que planta. Questionado sobre se o esforço é recompensado e o que foi necessário para ele desfrutar de tanta longevidade, Milner disse: “Acho que na maioria das vezes [o trabalho árduo compensa]. Acho que há um elemento de sorte nisso. Acho que há um elemento de tudo. Nem sempre se recebe o que se merece, e acho que isso também se aplica ao futebol.
Mas acho que, se você se dedicar totalmente, pelo menos poderá se olhar no espelho e dizer: ‘Não poderia ter feito mais naquele dia’. Ou: ‘Dei tudo de mim e me preparei da melhor maneira possível’. E se algo ainda não correr a seu favor, pelo menos você poderá se contentar com o fato de ter dado absolutamente tudo de si, feito tudo ao seu alcance e controlado o que era possível para que isso acontecesse.”
Modelo a seguir: Milner é um exemplo para todos no futebol
Ninguém pode acusar Milner de não dar o seu melhor, e ele tem colhido os frutos disso. Há a promessa de mais por vir, à medida que a barra do recorde de participações na Premier League é elevada cada vez mais, e ele continua sendo o modelo ideal para qualquer aspirante a jogador de futebol — em qualquer nível — que esteja procurando um exemplo de como maximizar o potencial e superar todos os obstáculos que se colocam no caminho.
