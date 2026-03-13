Exclusivo com James Milner: Como construir um recordista da Premier League com uma pitada de turbulência e uma pitada de sorte

Milner tem trabalhado com o Warley FC — um time que registrou apenas uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols ao longo do caminho —, colocando em prática seu vasto conhecimento. Apesar de todos os altos que desfrutou ao longo dos anos, ele mesmo enfrentou muitos desafios.

No início de sua segunda temporada como profissional, ele foi emprestado ao Swindon, antes de sofrer o rebaixamento da Premier League com o Leeds. Essas experiências iniciais ajudaram a moldar o jogador e a pessoa que ele é hoje.

Questionado sobre como lidou com o início turbulento de sua carreira, Milner disse: “Muita coisa aconteceu. Obviamente, os treinadores estavam mudando. O clube [Leeds] estava passando por uma crise financeira. Fui emprestado ao Swindon por um mês, voltei e, obviamente, fui rebaixado. E houve muitas reuniões quando entramos em administração judicial e outras coisas. E, como jovem, você está em uma situação um pouco diferente daqueles que têm família e coisas assim. Obviamente, como jovem, você só quer jogar futebol. Então, você está envolvido nisso e acho que isso te fortaleceu. Fez com que você se concentrasse no trabalho em questão.

“Aprendi muitas lições muito cedo. Mudar de treinador é uma das coisas mais difíceis. Chega um treinador que não te valoriza tanto quanto aquele que te deu a oportunidade de estrear, e então você é emprestado e tem que lutar pela sua posição e voltar e coisas assim. Depois, um time que está passando por dificuldades, em um grande clube de futebol, os torcedores e o clube que eu torci toda a minha vida, aquela pressão de não querer ser rebaixado e fazer tudo o que você pode. Acho que você tem que amadurecer muito rápido nessa situação. Tenho certeza de que isso ajudou a fortalecer meu caráter. Depois fui para o Newcastle e a turbulência provavelmente continuou por mais alguns anos. Então, sim, tive que amadurecer muito rápido.”