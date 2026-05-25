Ex-técnico do Real Madrid afirma que Kylian Mbappé é vítima de "abuso" e o considera o "melhor do mundo"

Kylian Mbappé tem estado sob os holofotes após um período de transição no Real Madrid, mas Jorge Valdano está convicto de que a qualidade do atacante continua irrepreensível. Apesar do alvoroço em torno de suas atuações na Espanha, o ex-técnico dos Blancos não hesitou em destacar o incrível currículo de Mbappé no cenário internacional como prova de seu status de elite.

Em entrevista à Movistar, Valdano ofereceu uma réplica veemente aos céticos, afirmando: “Ele ganhou uma Copa do Mundo e foi vice-campeão em outra, marcando três gols na final. Não estamos falando de uma fraude; estamos falando de talvez o melhor jogador do mundo neste momento.”