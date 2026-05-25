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Ex-técnico do Real Madrid afirma que Kylian Mbappé é vítima de "abuso" e o considera o "melhor do mundo"
Mbappé continua sendo o melhor do mundo
Kylian Mbappé tem estado sob os holofotes após um período de transição no Real Madrid, mas Jorge Valdano está convicto de que a qualidade do atacante continua irrepreensível. Apesar do alvoroço em torno de suas atuações na Espanha, o ex-técnico dos Blancos não hesitou em destacar o incrível currículo de Mbappé no cenário internacional como prova de seu status de elite.
Em entrevista à Movistar, Valdano ofereceu uma réplica veemente aos céticos, afirmando: “Ele ganhou uma Copa do Mundo e foi vice-campeão em outra, marcando três gols na final. Não estamos falando de uma fraude; estamos falando de talvez o melhor jogador do mundo neste momento.”
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Em defesa do francês contra os insultos
O debate em torno de Mbappé se intensificou à medida que o Paris Saint-Germain continua a obter sucesso na Liga dos Campeões sem ele, enquanto o Real Madrid vem enfrentando uma campanha um tanto irregular. Valdano considera que o jogador está sendo forçado a arcar com uma parcela excessiva da culpa por problemas coletivos da equipe e pelo contraste de sorte entre seu antigo e seu atual clube.
Valdano chegou a classificar o atual escrutínio como uma forma de tratamento injusto, considerando o desempenho estatístico de Mbappé na capital espanhola. Ele acrescentou: “Atribuir a responsabilidade por tudo de bom que acontece ao Paris Saint-Germain e por tudo de ruim que acontece ao Real Madrid a este jogador, que é o artilheiro do campeonato, me parece um abuso.”
O apoio constante do Real Madrid a Mbappé
Anteriormente, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, fez uma defesa veemente do francês, classificando-o como o “melhor jogador” do time, apesar de uma temporada conturbada no Bernabéu. O presidente do clube abordou as consequências de uma temporada em que o Los Blancos não conseguiu conquistar nenhum título importante, atribuindo a culpa a um calendário de jogos exaustivo, e não à sua grande contratação.
Apesar de terminar em segundo lugar atrás do Barcelona e ser eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, Pérez se recusou a culpar Mbappé. “Kylian é o melhor jogador do Real Madrid neste momento”, disse Pérez à La Sexta.
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Brilhando em meio a uma seca de títulos
Apesar de uma temporada sem títulos para o Real Madrid, Mbappé garantiu oficialmente o Troféu Pichichi 2025-26 após marcar na vitória do Real Madrid por 4 a 2 sobre o Athletic Club na última rodada da temporada. O gol levou o jogador da seleção francesa a 25 gols no campeonato. O atacante francês terminou à frente do atacante do Mallorca, Vedat Muriqi, que encerrou a temporada com 23 gols.
O astro do Los Blancos também liderou a La Liga em número total de chutes, com 63, destacando sua influência ofensiva ao longo da campanha. A conquista faz dele o primeiro jogador desde Cristiano Ronaldo (2014 e 2015) a ganhar o prêmio em temporadas consecutivas pelo Real Madrid.