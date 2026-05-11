Ex-assistente técnico do Manchester United faz crítica severa a Memphis Depay

Em 2015, após ter se destacado no PSV e conquistado a Chuteira de Ouro da Vriendenloterij Eredivisie, Memphis foi contratado pelo Old Trafford por 34 milhões de euros. Ele era visto como um diamante bruto que ainda precisava ser lapidado, mas despertou as expectativas de todos que estavam curiosos para ver o que ele poderia mostrar na Premier League.

A resposta acabou sendo: não muito. Em sua temporada de estreia na Inglaterra, ele marcou apenas sete gols, dos quais apenas dois na primeira divisão inglesa. Em janeiro de 2017, quando José Mourinho estava no comando do Old Trafford, ele foi vendido ao Olympique de Lyon, o que representou uma perda tanto financeira quanto esportiva para o United.

Na França, Memphis saiu do buraco esportivo e voltou a ser eficaz. Portanto, não foi surpresa quando o Barcelona o contratou sem custos de transferência em 2021. Lionel Messi deixou o Spotify Camp Nou algumas semanas depois, o que colocou uma pressão extra sobre os ombros de Memphis. Ele passou apenas uma temporada completa na Catalunha, antes de partir para o Atlético de Madrid por um ano e meio e, por fim, rumar para a América do Sul.

Memphis se tornou um queridinho da torcida do Corinthians, graças às suas habilidades técnicas e à disposição de recorrer a um arsenal de dribles feito sob medida para a vida no Brasil. Além do estilo de vida festivo que São Paulo tem a oferecer.