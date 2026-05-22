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Cruzeiro v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Everson desabafa sobre seleção, vê resistência com atletas mineiros e relembra caso Fábio

Everson
Atlético-MG

Goleiro do Atlético-MG afirma que jogadores que atuam fora do eixo Rio-São Paulo têm menos visibilidade e cita o atual arqueiro do Fluminense como exemplo

O goleiro Everson, do Atlético-MG, voltou a falar sobre a ausência de oportunidades na seleção brasileira e levantou um debate que frequentemente surge no futebol nacional: a valorização de atletas que atuam fora do eixo Rio-São Paulo.

Em entrevista, o camisa 22 atleticano afirmou acreditar que existe uma resistência maior em relação a jogadores que defendem clubes mineiros e utilizou o exemplo de Fábio, atualmente no Fluminense, para sustentar o argumento.

Mesmo sem esconder a frustração por estar distante das convocações desde 2022, o experiente goleiro evitou adotar um discurso de vitimização. Aos 35 anos, ele reforçou que seguirá trabalhando para manter o alto nível apresentado no Atlético e, quem sabe, voltar a ser lembrado pela seleção.

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  • Fluminense v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Everson aponta "histórico" de resistência com atletas mineiros

    Ao comentar a dificuldade de jogadores que atuam em Minas Gerais receberem oportunidades frequentes na seleção, Everson afirmou enxergar um cenário recorrente ao longo dos anos.

    Segundo o goleiro, atletas que defendem clubes do eixo Rio-São Paulo acabam tendo mais visibilidade, mesmo quando jogadores mineiros vivem fases igualmente positivas ou até superiores.

    "Infelizmente, tem um histórico. O histórico é concreto e real. O Fábio teve grandes temporadas com o nosso rival, o Cruzeiro, e foi preterido algumas vezes. Agora que está no Rio de Janeiro, começaram a citar muito mais o nome dele do que no alto desempenho que ele sempre teve aqui em Minas".

    A declaração reacende uma discussão antiga no futebol brasileiro sobre a centralização de atenção nos grandes centros do país. Para Everson, o reconhecimento nacional muitas vezes passa pelo local onde o atleta atua, independentemente do desempenho dentro de campo.

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    Fábio vira exemplo da mudança de percepção nacional

    Na avaliação de Everson, o caso de Fábio simboliza bem essa diferença de tratamento. Ídolo histórico do Cruzeiro, o veterano goleiro acumulou temporadas de destaque no clube mineiro, mas raramente recebeu oportunidades na seleção brasileira.

    Agora no Fluminense, Fábio voltou a ser constantemente lembrado em debates sobre convocações, especialmente após as boas campanhas da equipe carioca nos últimos anos.

    A comparação feita por Everson reforça a percepção de que a mudança para um clube do Rio de Janeiro ampliou a visibilidade nacional do goleiro, mesmo após anos de atuações consistentes em Minas Gerais.

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    Sem expectativas, mas ainda sonhando com nova chance

    Everson também comentou a ausência na mais recente convocação da seleção brasileira. O goleiro revelou que não criou expectativas para aparecer entre os escolhidos, principalmente pelo longo período sem oportunidades desde a última lembrança, ainda sob comando de Tite.

    "De verdade, não tinha expectativa nenhuma. Fui convocado pela última vez em 2022, com o Tite. De 2023 para cá, trocamos três treinadores. Com eles, sempre fui preterido, não peguei nenhuma convocação. Seria esperança demais imaginar ser chamado na última convocatória".

    Apesar disso, o arqueiro do Atlético não fecha as portas para um eventual retorno à Amarelinha. Segundo ele, o foco está em manter o nível de desempenho no clube mineiro.

    "Seleção a gente pensa lá na frente. Se eu continuar mantendo o alto nível aqui, quem sabe a gente possa ser lembrado mais vezes".

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    Destaque no Atlético e decisivo nos pênaltis

    Mesmo distante da seleção, Everson segue sendo peça fundamental no Atlético-MG. O goleiro vive mais uma temporada de destaque e tem sido decisivo em momentos importantes da equipe.

    Recentemente, chamou atenção ao defender dois pênaltis, incluindo a cobrança decisiva que garantiu a classificação atleticana diante do Ceará, pela quinta fase da Copa do Brasil.

    Além da segurança defensiva, o camisa 22 mantém regularidade nas últimas temporadas e segue entre os principais nomes do elenco alvinegro, fator que alimenta a esperança de uma nova oportunidade vestindo a camisa da seleção brasileira.

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