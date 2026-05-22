Everson desabafa sobre seleção, vê resistência com atletas mineiros e relembra caso Fábio

O goleiro Everson, do Atlético-MG, voltou a falar sobre a ausência de oportunidades na seleção brasileira e levantou um debate que frequentemente surge no futebol nacional: a valorização de atletas que atuam fora do eixo Rio-São Paulo.

Em entrevista, o camisa 22 atleticano afirmou acreditar que existe uma resistência maior em relação a jogadores que defendem clubes mineiros e utilizou o exemplo de Fábio, atualmente no Fluminense, para sustentar o argumento.

Mesmo sem esconder a frustração por estar distante das convocações desde 2022, o experiente goleiro evitou adotar um discurso de vitimização. Aos 35 anos, ele reforçou que seguirá trabalhando para manter o alto nível apresentado no Atlético e, quem sabe, voltar a ser lembrado pela seleção.