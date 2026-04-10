Uma coletiva de imprensa não seria suficiente para explicar o quanto ele aprecia Kompany como treinador e como pessoa, explicou o diretor esportivo do time de Munique antes da viagem do campeão alemão a Hamburgo, onde está marcada a partida fora de casa contra o FC St. Pauli no sábado à noite (18h30).
Traduzido por
"Esta combinação é muito especial": Max Eberl elogia especialmente o técnico do Bayern, Vincent Kompany
"A maneira como Vinny (Vincent Kompany; nota da redação) combina suas qualidades de pessoa e de treinador é realmente extraordinária. Como pessoa, está sempre acessível, sempre gentil, sempre simpático e aberto a todos. Mas ele também sabe exatamente o que quer e como quer isso em campo. Essa combinação — liderar e representar um clube e uma equipe aos 40 anos — é algo muito especial”, elogiou Eberl.
Ao mesmo tempo, o diretor esportivo do Bayern de Munique também deu uma visão do processo ocorrido há cerca de dois anos, quando, após recusas de algumas opções de alto nível, como Julian Nagelsmann ou Ralf Rangnick, acabou-se optando por Kompany como novo treinador principal.
“Tentamos avaliar, do ponto de vista esportivo, o que ele fez em sua carreira como treinador. O que ele fez no Burnley e no Anderlecht foram temporadas incríveis: promoção com mais de 100 pontos, seguida do rebaixamento da Premier League. Mas a forma como Vinny faz o time jogar, como ele monta sua equipe, isso nós reconhecemos e tentamos adaptar ao nosso elenco”, disse Eberl.
- getty
O FC Bayern, sob o comando de Kompany, teve uma temporada excepcional
Nesta temporada, Kompany ainda tem chances de conquistar os três títulos com o Bayern. Enquanto o campeonato alemão já está praticamente decidido, graças a uma vantagem de nove pontos sobre o Borussia Dortmund, o time está nas semifinais e nas quartas de final das duas competições de copa.
No sábado, a equipe de Kompany também pode quebrar mais um recorde contra o St. Pauli. Se o Bayern marcar dois gols em Hamburgo, superará seu próprio recorde na Bundesliga da temporada 1971/72. Naquela época, os muniquenses balançaram as redes 101 vezes; atualmente, o FCB soma 100 gols.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)
Quarta-feira, 22 de abril
20h45
Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)