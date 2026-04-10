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Vincent KompanyGetty Images
Christian Guinin

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"Esta combinação é muito especial": Max Eberl elogia especialmente o técnico do Bayern, Vincent Kompany

Bundesliga
V. Kompany
St. Pauli x Bayern de Munique
St. Pauli
Bayern de Munique

Por ocasião do 40º aniversário de Vincent Kompany, na sexta-feira, Max Eberl elogiou de forma muito especial o técnico do FC Bayern de Munique durante a coletiva de imprensa do clube.

Uma coletiva de imprensa não seria suficiente para explicar o quanto ele aprecia Kompany como treinador e como pessoa, explicou o diretor esportivo do time de Munique antes da viagem do campeão alemão a Hamburgo, onde está marcada a partida fora de casa contra o FC St. Pauli no sábado à noite (18h30).

  • "A maneira como Vinny (Vincent Kompany; nota da redação) combina suas qualidades de pessoa e de treinador é realmente extraordinária. Como pessoa, está sempre acessível, sempre gentil, sempre simpático e aberto a todos. Mas ele também sabe exatamente o que quer e como quer isso em campo. Essa combinação — liderar e representar um clube e uma equipe aos 40 anos — é algo muito especial”, elogiou Eberl.

    Ao mesmo tempo, o diretor esportivo do Bayern de Munique também deu uma visão do processo ocorrido há cerca de dois anos, quando, após recusas de algumas opções de alto nível, como Julian Nagelsmann ou Ralf Rangnick, acabou-se optando por Kompany como novo treinador principal.

    “Tentamos avaliar, do ponto de vista esportivo, o que ele fez em sua carreira como treinador. O que ele fez no Burnley e no Anderlecht foram temporadas incríveis: promoção com mais de 100 pontos, seguida do rebaixamento da Premier League. Mas a forma como Vinny faz o time jogar, como ele monta sua equipe, isso nós reconhecemos e tentamos adaptar ao nosso elenco”, disse Eberl.

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  • Kompany Jubelgetty

    O FC Bayern, sob o comando de Kompany, teve uma temporada excepcional

    Nesta temporada, Kompany ainda tem chances de conquistar os três títulos com o Bayern. Enquanto o campeonato alemão já está praticamente decidido, graças a uma vantagem de nove pontos sobre o Borussia Dortmund, o time está nas semifinais e nas quartas de final das duas competições de copa.

    No sábado, a equipe de Kompany também pode quebrar mais um recorde contra o St. Pauli. Se o Bayern marcar dois gols em Hamburgo, superará seu próprio recorde na Bundesliga da temporada 1971/72. Naquela época, os muniquenses balançaram as redes 101 vezes; atualmente, o FCB soma 100 gols.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Quarta-feira, 22 de abril

    20h45

    Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)

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