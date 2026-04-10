"Esta combinação é muito especial": Max Eberl elogia especialmente o técnico do Bayern, Vincent Kompany

"A maneira como Vinny (Vincent Kompany; nota da redação) combina suas qualidades de pessoa e de treinador é realmente extraordinária. Como pessoa, está sempre acessível, sempre gentil, sempre simpático e aberto a todos. Mas ele também sabe exatamente o que quer e como quer isso em campo. Essa combinação — liderar e representar um clube e uma equipe aos 40 anos — é algo muito especial”, elogiou Eberl.

Ao mesmo tempo, o diretor esportivo do Bayern de Munique também deu uma visão do processo ocorrido há cerca de dois anos, quando, após recusas de algumas opções de alto nível, como Julian Nagelsmann ou Ralf Rangnick, acabou-se optando por Kompany como novo treinador principal.

“Tentamos avaliar, do ponto de vista esportivo, o que ele fez em sua carreira como treinador. O que ele fez no Burnley e no Anderlecht foram temporadas incríveis: promoção com mais de 100 pontos, seguida do rebaixamento da Premier League. Mas a forma como Vinny faz o time jogar, como ele monta sua equipe, isso nós reconhecemos e tentamos adaptar ao nosso elenco”, disse Eberl.