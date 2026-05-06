A revista Sport Bild traz essa notícia e também revela o nome do novo diretor: o ex-jogador profissional Sebastian Hille deverá, daqui em diante, dedicar-se mais aos jogadores emprestados pelo Borussia Dortmund e promover uma transição mais eficaz dos jovens para o time principal.
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Ele vai cuidar dos grandes nomes: Ole Book cria novo cargo no BVB
A ideia de contratar alguém que se dedique principalmente ao desenvolvimento dos jogadores profissionais emprestados não é nova. Os planos nesse sentido remontam à época do antecessor de Book, Sebastian Kehl. No clube amarelo e preto, acredita-se que ainda há espaço para melhorar no que diz respeito ao aproveitamento do potencial dos jogadores emprestados da própria equipe. Além disso, pretende-se que, na medida do possível, mais talentos da base consigam dar o salto para o elenco profissional. Após a abertura do processo seletivo para o cargo, Hille se destacou entre mais de 300 candidatos.
A função do profissional de 45 anos prevê, entre outras coisas, cuidar continuamente dos jogadores emprestados e, mesmo antes da conclusão dos acordos, garantir que os clubes de destino sejam os mais adequados para os jogadores do BVB.
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Sebastian Hille já jogou pelo BVB
Hille atuou como profissional, entre outros, pelo VfL Bochum e pelo Arminia Bielefeld. Por ambos os clubes, ele jogou na 2.ª Bundesliga. Além disso, ele também tem um passado no BVB: entre 2007 e 2010, o meio-campista jogou pela equipe reserva do Dortmund.
Hille é detentor da Licença A da UEFA e, após encerrar a carreira em 2015, ocupou vários cargos no Arminia. Entre outras funções, atuou na área de marketing e como assistente do diretor executivo. De 2016 a 2023, trabalhou como assistente técnico do time da Westfália Oriental. A decisão de escolhê-lo para o novo cargo em Dortmund foi tomada por Book em consulta com Paul Schaffran, diretor do centro de formação de jovens talentos.
Na temporada atual, o segundo colocado da Bundesliga emprestou quatro jogadores: Diant Ramaj (24, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20, FC Basel), Cole Campbell (20, 1899 Hoffenheim) e Kjell Wätjen (20, VfL Bochum).