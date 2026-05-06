Ele vai cuidar dos grandes nomes: Ole Book cria novo cargo no BVB

A ideia de contratar alguém que se dedique principalmente ao desenvolvimento dos jogadores profissionais emprestados não é nova. Os planos nesse sentido remontam à época do antecessor de Book, Sebastian Kehl. No clube amarelo e preto, acredita-se que ainda há espaço para melhorar no que diz respeito ao aproveitamento do potencial dos jogadores emprestados da própria equipe. Além disso, pretende-se que, na medida do possível, mais talentos da base consigam dar o salto para o elenco profissional. Após a abertura do processo seletivo para o cargo, Hille se destacou entre mais de 300 candidatos.

A função do profissional de 45 anos prevê, entre outras coisas, cuidar continuamente dos jogadores emprestados e, mesmo antes da conclusão dos acordos, garantir que os clubes de destino sejam os mais adequados para os jogadores do BVB.