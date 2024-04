Eduardo Vargas não quer deixar Atlético-MG, mesmo com interesses de Athletico-PR e Santos

Atacante de 34 anos está adaptado à capital mineira e não pretende deixar a Cidade do Galo antes do fim do contrato; ele já recusou o Fortaleza

Eduardo Vargas está na lista de dispensáveis do Atlético-MG enviada ao técnico Gabriel Milito, mas não pretende deixar o clube antes do fim do contrato, em dezembro de 2024, como soube a GOAL. Recentemente, Athletico-PR e Santos demonstraram interesse na contratação do chileno de 34 anos, mas ele mantém a postura de seguir na Cidade do Galo até o final da atual temporada. O estrangeiro está adaptado a Belo Horizonte e quer ficar ao lado da namorada, que tem obrigações acadêmicas no município. O Galo até estava disposto a negociar o atleta, conforme sinalizou em apresentação do elenco enviada ao técnico Gabriel Milito, mas a saída de Eduardo Vargas não deve acontecer por opção do próprio atleta.