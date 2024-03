Athletico-PR e Santos têm interesse em contratação de atacante do Atlético-MG

Clubes abriram conversas com o estafe do jogador e podem formalizar propostas nos próximos dias; contrato do jogador se encerra em dezembro de 2024

Eduardo Vargas voltou a chamar a atenção de outros clubes no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Repsold. O atacante do Atlético-MG está na mira de Athletico-PR e Santos, como soube a GOAL. Os clubes ainda não formalizaram propostas, mas demonstraram interesse em tirá-lo da Cidade do Galo na próxima janela de transferências nacional — o próximo período de registros será entre os dias 1º e 19 de abril. É possível que as ofertas sejam enviadas à diretoria do Atlético-MG nos próximos dias, antes mesmo da reabetura da segunda janela. O clube, inclusive, já foi informado sobre os dois interessados, mas aguarda a formalização de uma proposta. Mais artigos abaixo