Eduardo Vargas decide ficar no Atlético-MG e descarta saída nesta janela de transferências

Atacante gostaria de cumprir contrato até 31 de dezembro de 2024 e tenta voltar a ter espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari

O atacante Eduardo Vargas tomou uma decisão sobre o futuro no Atlético-MG. Ele pretende cumprir o contrato com o clube até dezembro de 2024 e não está disposto a se transferir no mercado da bola, como soube a GOAL.

O chileno de 34 anos recusou a proposta do Fortaleza, e a tentativa do estafe de levá-lo ao Grêmio não avançou. A saída ainda nesta janela de transferências, que se encerra nesta quinta-feira (7), está descartada pelo jogador.

O desejo do atleta é se firmar no elenco comandado por Luiz Felipe Scolari e ganhar mais minutos no decorrer da temporada. Até aqui, o jogador disputou duas partidas do Campeonato Mineiro, ambas como reserva, e somou 49 minutos em campo.

