Zakaria Labyad tem certeza. O ponta do Corinthians recomenda que o clube brasileiro renove o contrato do companheiro de equipe Memphis Depay.
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"É claro que a comemoração foi uma homenagem a Memphis Depay"
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O meio-campista marroquino garantiu um empate crucial no confronto da Copa Libertadores contra o Peñarol, em Montevidéu, e logo em seguida voltou sua atenção para o futuro de Memphis no Corinthians.
Labyad comemorou seu gol de empate imitando o gesto icônico de Depay, colocando os dedos nos ouvidos. Além disso, ele aproveitou a mídia brasileira após a partida para pressionar a diretoria em prol do futuro do jogador da seleção holandesa. Agora que o contrato atual do ex-atacante do FC Barcelona está se aproximando rapidamente de seus últimos meses, o elenco se uniu no desejo público de manter o atacante.
Ao relembrar seu gol em homenagem a Memphis e a enorme transformação cultural e esportiva que o jogador de Utrecht promoveu desde sua chegada à América do Sul, Labyad expressou o sentimento comum do vestiário. Em entrevista à ESPN, Labyad disse: “Sim, é claro que a comemoração foi uma homenagem a Memphis.”
“É muito importante para o clube dar o próximo passo, para que ele permaneça no clube. Vimos o que ele fez nos últimos dois anos com os jogadores, pelo clube: conquistar três troféus e ajudá-los a evitar o rebaixamento. Ele fez um trabalho incrível pela equipe, então, pelo clube e por nós, jogadores, adoraríamos que ele permanecesse no Corinthians”, disse Labyad à diretoria do clube.
O contrato atual de Memphis vai até o final de julho, o que obriga a diretoria do clube a negociar freneticamente com três parceiros comerciais externos para financiar integralmente uma renovação lucrativa do contrato.
A temporada de Memphis foi bastante prejudicada por uma longa permanência na sala de tratamento. O atacante está afastado dos gramados desde o final de março devido a uma lesão. Uma leve distensão muscular na perna esquerda durante o treino de segunda-feira interrompeu temporariamente sua reabilitação, embora a equipe médica considere esse leve retrocesso totalmente normal para um atleta de ponta que está retornando após um longo período de inatividade.
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O Corinthians tem pela frente uma sequência exaustiva e fisicamente exigente de três partidas em uma semana. A primeira delas é um jogo difícil em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, no domingo, 24 de maio. Em seguida, a equipe terá que disputar imediatamente uma partida decisiva da fase de grupos da Copa Libertadores contra o Platense, antes de visitar o Grêmio no dia 30 de maio.
Enquanto a diretoria tenta acertar os detalhes de um novo contrato, Memphis está totalmente focado em sua recuperação. Afinal, após a fase final crucial no Corinthians, o que o espera é a Copa do Mundo.