"É claro que a comemoração foi uma homenagem a Memphis Depay"

O meio-campista marroquino garantiu um empate crucial no confronto da Copa Libertadores contra o Peñarol, em Montevidéu, e logo em seguida voltou sua atenção para o futuro de Memphis no Corinthians.

Labyad comemorou seu gol de empate imitando o gesto icônico de Depay, colocando os dedos nos ouvidos. Além disso, ele aproveitou a mídia brasileira após a partida para pressionar a diretoria em prol do futuro do jogador da seleção holandesa. Agora que o contrato atual do ex-atacante do FC Barcelona está se aproximando rapidamente de seus últimos meses, o elenco se uniu no desejo público de manter o atacante.