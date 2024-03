Dirigente alega questões familiares para retornar à Curitiba e aceita oferta do Furacão

O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, está de saída do clube e vai assumir o cargo no Athletico. A informação foi trazida inicialmente pela ESPN e confirmada pela GOAL.

Mazzuco recebeu o convite do Furacão e alegou questões familiares para voltar para Curitiba. O profissional se despede do clube no próximo domingo (17), após o duelo contra o Sampaio Correia, pela Taça Rio.