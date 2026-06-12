Desde o início de março, ele somou apenas 41 minutos em campo: a próxima saída do BVB parece estar decidida

O BVB havia inicialmente contratado Couto por empréstimo do Manchester City até 2024, mas devido a uma cláusula de compra facilmente acionável, o Borussia teve que contratar o jogador de 24 anos de forma definitiva no verão passado por um valor total de 25 milhões de euros. O contrato de Couto em Dortmund vai até 2030, mas ele tem ficado completamente de fora das últimas partidas.

Assim, desde o início de março, Couto somou apenas 41 minutos em campo; no time do técnico Niko Kovac, ele ficou claramente atrás do titular Julian Ryerson. No total, Couto disputou 27 partidas em todas as competições na última temporada, marcando três gols e dando três assistências.