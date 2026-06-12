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Oliver Maywurm

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Desde o início de março, ele somou apenas 41 minutos em campo: a próxima saída do BVB parece estar decidida

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Y. Couto

Yan Couto, jogador da equipe reserva do Borussia Dortmund, parece estar de olho na Série A. Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, está prestes a ser concretizada a contratação por empréstimo do lateral-direito pelo Como Calcio.

Os italianos, que se classificaram para a Liga dos Campeões ao terminarem em quarto lugar na última temporada da Série A, assumirão, portanto, o salário integral de Coutinho. Segundo o jornal *Bild*, o brasileiro deve ganhar cerca de 5,5 milhões de euros por ano em Dortmund.

  • O BVB havia inicialmente contratado Couto por empréstimo do Manchester City até 2024, mas devido a uma cláusula de compra facilmente acionável, o Borussia teve que contratar o jogador de 24 anos de forma definitiva no verão passado por um valor total de 25 milhões de euros. O contrato de Couto em Dortmund vai até 2030, mas ele tem ficado completamente de fora das últimas partidas.

    Assim, desde o início de março, Couto somou apenas 41 minutos em campo; no time do técnico Niko Kovac, ele ficou claramente atrás do titular Julian Ryerson. No total, Couto disputou 27 partidas em todas as competições na última temporada, marcando três gols e dando três assistências.

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