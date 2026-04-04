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Hussein Hamdy

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De volta à estaca zero... O brilhantismo de Díaz no Real Madrid choca-se com o furacão Mbappé

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Arbeloa cumprirá sua promessa ao astro marroquino?

O marroquino Ibrahim Díaz, jogador do Real Madrid, corre o risco de voltar ao banco de reservas com o retorno do atacante francês Kylian Mbappé ao time.

Isso ocorre após um período de destaque que o astro marroquino teve na equipe titular do Real Madrid nas últimas partidas.

  • Situação instável

    De acordo com o jornal espanhol “AS”, Diaz passou, nesta temporada com o Real Madrid, de uma ausência total a uma presença marcante, para depois voltar à posição de “reserva” novamente, em uma temporada em que o astro marroquino não conheceu meio-termo.

    O jornal destacou que Diaz passa longos períodos no banco de reservas ou entra na escalação titular por várias partidas, o que ele já conseguiu nas últimas cinco partidas antes da pausa para os jogos internacionais, quando aproveitou a ausência de Mbappé para que o técnico Arbeloa o colocasse como companheiro de Vinícius Júnior no ataque, alcançando resultados notáveis. mas com o retorno de Kylian, o astro marroquino terá que voltar à “quarta base” à espera de novas oportunidades.

    Essa oportunidade pode surgir no confronto contra o Real Mallorca, já que Arbeloa levantou dúvidas sobre a possibilidade de dar descanso a Vinícius Júnior em uma rotação limitada. O técnico do Real Madrid disse: “Vinícius está cansado e isso é natural. Acho que ele não parou um único dia desde o início de 2026. Vamos ver como estará sua condição nesta sexta-feira, antes da partida de sábado, e então decidiremos.”

    O astro marroquino é o diretamente afetado por essa decisão. Caso Vinícius jogue, Díaz terá que ceder seu lugar a Mbappé. No entanto, Díaz tem outras opções, já que Arbeloa precisa reorganizar o meio-campo devido à ausência de Valverde, que está suspenso — uma posição na qual o ex-jogador do City também pode se adaptar.

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  • A promessa de Arbeloa

    Foi no meio-campo que Díaz começou a se destacar nos planos de Arbeloa, quando entrou no lugar de Bellingham após a lesão deste último contra o Rayo Vallecano, ou ainda nos minutos que disputou contra o Real Sociedad, o Osasuna e o Benfica, até que o técnico encontrou para ele um lugar no centro do ataque, especificamente na partida contra o Celta de Vigo, que foi o ponto de virada da temporada e o início da arrancada da equipe.

    O Real Madrid não parou de conquistar vitórias desde então, assim como Díaz não parou de ser titular, tendo disputado cinco partidas consecutivas como reserva (num total de 359 minutos), a sua melhor sequência desde que chegou ao Real Madrid. e essa recuperação veio de forma inesperada, depois de ter ficado no banco por nove partidas consecutivas (nas quais disputou apenas 165 minutos) e de ter jogado apenas três minutos nas duas partidas que antecederam o confronto contra o “Balaídos”.

    Arbeloa elogiou a capacidade do jogador marroquino na coletiva de imprensa pré-jogo contra o Maiorca: “Tenho certeza de que ele continuará tendo muitos minutos de agora até o final da temporada, porque merece e desempenha um papel extremamente importante. Ele nos dá muito quando começa como titular, e também é capaz de entrar como reserva e fazer a diferença. Ele veio de uma situação que não era fácil e soube lutar; quando lhe dei a oportunidade, ele provou o tipo de jogador que é.”

    Leia também: Díaz vira o jogo no Real Madrid e obriga a diretoria a agir

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