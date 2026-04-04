De acordo com o jornal espanhol “AS”, Diaz passou, nesta temporada com o Real Madrid, de uma ausência total a uma presença marcante, para depois voltar à posição de “reserva” novamente, em uma temporada em que o astro marroquino não conheceu meio-termo.

O jornal destacou que Diaz passa longos períodos no banco de reservas ou entra na escalação titular por várias partidas, o que ele já conseguiu nas últimas cinco partidas antes da pausa para os jogos internacionais, quando aproveitou a ausência de Mbappé para que o técnico Arbeloa o colocasse como companheiro de Vinícius Júnior no ataque, alcançando resultados notáveis. mas com o retorno de Kylian, o astro marroquino terá que voltar à “quarta base” à espera de novas oportunidades.

Essa oportunidade pode surgir no confronto contra o Real Mallorca, já que Arbeloa levantou dúvidas sobre a possibilidade de dar descanso a Vinícius Júnior em uma rotação limitada. O técnico do Real Madrid disse: “Vinícius está cansado e isso é natural. Acho que ele não parou um único dia desde o início de 2026. Vamos ver como estará sua condição nesta sexta-feira, antes da partida de sábado, e então decidiremos.”

O astro marroquino é o diretamente afetado por essa decisão. Caso Vinícius jogue, Díaz terá que ceder seu lugar a Mbappé. No entanto, Díaz tem outras opções, já que Arbeloa precisa reorganizar o meio-campo devido à ausência de Valverde, que está suspenso — uma posição na qual o ex-jogador do City também pode se adaptar.