Cuidado, Estêvão! As promessas brasileiras compradas pelo Chelsea que sofreram no futebol

Já sabemos que o garoto tem potencial para brilhar em grandes clubes da Europa, mas será que Londres é um bom destino?

“Não vendam esse jogador! O pai, o empresário e ele vão ficar tristes, mas deixem o Estêvão ficar conosco até 2027. Acho mesmo que ele é diferente de tudo o que eu já vi.” É provável que a súplica do treinador Abel Ferreira por mais anos de Estêvão no Palmeiras, feita após o garoto marcar o gol da vitória contra o Botafogo-SP no último lance da partida pela Copa do Brasil, não seja atendida.

A história se repete novamente na Academia de Futebol, e parece que o Palmeiras concluirá a venda de mais uma joia de sua base à elite do futebol europeu. Ao lado da curta, vitoriosa e lucrativa passagem de Endrick no profissional, que se juntará ao Real Madrid em julho, o meia-atacante de 17 anos vem trilhando um caminho parecido e está prestes a ser a nova aposta do Chelsea para 2025.

A negociação está encaminhada e os valores podem chegar a €65 milhões (R$361 milhões) - o que, cedo ou tarde, já era imaginado desde sua estreia. Nada mal para um garoto de apenas 17 anos, que mostrou seu poder de decisão marcando gols importantes na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. E foi assim, no time de Abel Ferreira, que iniciou sua trajetória de consolidação, haja visto que, embora surgido na base do Cruzeiro, foi no Palmeiras onde ganhou destaque nas seleções de base e no sub-20 com apenas 15 anos.

Como Estêvão, Endrick e Vitor Roque, o torcedor brasileiro já viu muitos talentos causarem um impacto enorme e rapidamente serem negociados para o exterior. Muitos deram certo, alguns nem tanto, e outros foram um fiasco. O Chelsea, com um investimento absurdo há muitos anos, não terá sua primeira experiência tendo uma promessa brasileira com o ‘Messinho’. Inclusive, já teve muitas, sendo a maioria delas negativa.

Jovens que, assim como o jogador do Palmeiras, passaram pela seleção de base, marcaram gols em seus primeiros jogos pelo profissional e foram precipitadamente aos Blues, trazem um retrospecto que alerta o cuidado que Estêvão deve ter ao tomar essa decisão, já que muitos não deram certo em Stamford Bridge.

Abaixo, a GOAL separou uma lista com nomes que despontaram no futebol brasileiro como promessas, foram adquiridas pelo Chelsea muito cedo, mas não atingiram as expectativas no mundo da bola…