Quanto o Cruzeiro tem a receber caso o Palmeiras venda Estêvão, garoto que já recebeu seis consultas?

Mineiros têm fatia por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa, que bonifica clubes formadores

O Cruzeiro tem 0,34% de uma eventual venda de Estêvão Willian, atacante de 17 anos do Palmeiras. O percentual foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL. O jogador está na mira de gigantes da Europa e pode ser negociado desde já.

Arsenal e Chelsea, da Inglaterra, Barcelona e Real Madrid, da Espanha, Bayern de Munique, da Alemanha, e Paris Saint-Germain, da França, já fizeram consultas pelo jogador, mas ainda não formalizaram propostas para levá-lo a partir da janela de transferências de julho de 2025.

A expectativa do Palmeiras é receber o valor líquido da multa rescisória — avaliada em € 45 milhões (R$ 246 milhões na cotação atual). Isso significa que o interessado terá que arcar com os impostos da operação, o que faria as tratativas chegarem a € 55 milhões (R$ 300 milhões).

