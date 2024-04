Cruzeiro acerta volta de Alexandre Mattos ao cargo de diretor de futebol

Executivo comunicará saída do América-MG à diretoria para se transferir para a Toca da Raposa II; ele não tem multa rescisória no Coelho

O Cruzeiro acertou a volta de Alexandre Mattos ao cargo de diretor de futebol na manhã desta segunda-feira (29). O executivo aceitou a proposta apresentada pelo novo sócio-proprietário do clube, o empresário Pedro Lourenço, e deixará o América-MG para comandar o esporte na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

A chegada de Mattos já era tratada desde o fim da semana passada, quando Pedrinho, como o empresário é conhecido, avançou nas tratativas com Ronaldo Fenômeno para um acordo para a compra do clube.

O diretor de futebol chega para a terceira passagem à Toca da Raposa II. A primeira foi entre 2012 e 2014, quando ele se sagrou bicampeão brasileiro e venceu uma edição do Campeonato Mineiro. A segunda foi em dezembro de 2021, antes da transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

