Gabriel Marin

Na corda bamba! Vojvoda sob pressão em mais uma atuação decepcionante do Santos

Empate com o Mirassol irrita diretoria, aumenta cobrança interna e pode definir o futuro do treinador argentino

O empate em 2 a 2 com o Mirassol colocou o técnico Juan Pablo Vojvoda novamente sob forte pressão no Santos. A atuação considerada abaixo das expectativas no estádio Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, aumentou a insatisfação na diretoria, que deve decidir ainda nesta quarta-feira (11) o futuro do treinador argentino.

Internamente, a avaliação é de que o desempenho da equipe ficou muito aquém do esperado, especialmente após um período de dez dias de treinamentos no CT Rei Pelé. A possibilidade de demissão imediata não está descartada.

    Empate irritou a diretoria santista

    O desempenho do Peixe em Mirassol foi o principal fator para o aumento da pressão sobre Vojvoda. O time passou grande parte do confronto em desvantagem no placar e chegou a estar perdendo por 2 a 0, antes de reagir na reta final da partida.

    Os dois gols santistas foram marcados por Gabriel Barbosa, o Gabigol, um em cobrança de pênalti e outro com a bola rolando. A reação salvou o Santos de uma derrota fora de casa, mas não foi suficiente para amenizar a avaliação negativa sobre o desempenho coletivo.

    Nos bastidores, dirigentes apontaram falhas na organização do time e também criticaram a demora do treinador para realizar mudanças durante a partida. Na análise interna, a reação só aconteceu depois das substituições feitas no segundo tempo.

    Período de treinos não convence

    Outro ponto que pesou contra Vojvoda foi o contexto da preparação. Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o Santos teve um período incomum de dez dias livres para treinar e ajustar a equipe.

    A expectativa da diretoria era que o time apresentasse evolução clara após esse intervalo. No entanto, a atuação contra o Mirassol evidenciou problemas já vistos em partidas anteriores, como espaços defensivos e dificuldade de controle do jogo.

    Antes da pausa, o argentino já vivia um momento de instabilidade. A vitória sobre o Vasco havia dado uma sobrevida ao trabalho do treinador, mas o desempenho seguinte voltou a colocar seu cargo em risco.

    Pressão política e divisão na diretoria

    O presidente do clube, Marcelo Teixeira, sequer acompanhou a delegação santista em Mirassol. Nos bastidores, o dirigente vem sendo pressionado por conselheiros e aliados políticos a promover uma mudança no comando técnico.

    Apesar disso, há também uma ala dentro do clube que defende a permanência de Vojvoda. Para esse grupo, uma nova troca de treinador em meio à temporada poderia aumentar a instabilidade no departamento de futebol.

    Clássico pode ser decisivo

    Enquanto o futuro do treinador é debatido nos bastidores, o Santos já tem um novo desafio pela frente. O time terá apenas três dias de preparação para enfrentar o Corinthians, no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

    O elenco recebeu folga nesta quarta-feira após a viagem e retoma os treinamentos entre quinta e sábado. A expectativa é que o time conte novamente com Neymar, que foi preservado contra o Mirassol por controle de carga física.

