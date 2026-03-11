Na corda bamba! Vojvoda sob pressão em mais uma atuação decepcionante do Santos

O desempenho do Peixe em Mirassol foi o principal fator para o aumento da pressão sobre Vojvoda. O time passou grande parte do confronto em desvantagem no placar e chegou a estar perdendo por 2 a 0, antes de reagir na reta final da partida.

Os dois gols santistas foram marcados por Gabriel Barbosa, o Gabigol, um em cobrança de pênalti e outro com a bola rolando. A reação salvou o Santos de uma derrota fora de casa, mas não foi suficiente para amenizar a avaliação negativa sobre o desempenho coletivo.

Nos bastidores, dirigentes apontaram falhas na organização do time e também criticaram a demora do treinador para realizar mudanças durante a partida. Na análise interna, a reação só aconteceu depois das substituições feitas no segundo tempo.