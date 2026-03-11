Na corda bamba! Vojvoda sob pressão em mais uma atuação decepcionante do Santos

O empate em 2 a 2 com o Mirassol colocou o técnico Juan Pablo Vojvoda novamente sob forte pressão no Santos. A atuação considerada abaixo das expectativas no estádio Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, aumentou a insatisfação na diretoria, que deve decidir ainda nesta quarta-feira (11) o futuro do treinador argentino.
Internamente, a avaliação é de que o desempenho da equipe ficou muito aquém do esperado, especialmente após um período de dez dias de treinamentos no CT Rei Pelé. A possibilidade de demissão imediata não está descartada.
