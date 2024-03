Os convocados da seleção brasileira de Dorival Júnior para amistosos contra Inglaterra e Espanha

Novo técnico da seleção fez sua primeira convocação no cargo; confira a lista na íntegra

Começa, enfim, uma nova era na seleção brasileira. Nesta sexta-feira (1°), Dorival Júnior, recém-nomeado novo técnico do Brasil, divulgou sua primeira lista de convocados para a disputa dos dois amistosos deste mês de março, contra Inglaterra e Espanha.

O encontro contra os ingleses acontecerá no próximo dia 23, no histórico estádio de Wembley, em Londres. Já o confronto contra os espanhóis, de três dias depois, também acontece em território europeu, na capital espanhola. O palco do jogo será o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

Sem mais, a GOAL te mostra, abaixo, a lista completa da primeira convocação de Dorival Júnior...