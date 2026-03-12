“Como um algoritmo humano”: um ex-jogador profissional do BVB segue os passos de Harry Kane

Aos 68 anos, Gian Piero Gasperini não é apenas um veterano do futebol profissional, mas também sempre foi um astuto estrategista. Ele provou isso recentemente, principalmente no Atalanta Bergamo, onde ficou nove anos à beira do campo e levou o clube ao maior sucesso de sua história com a conquista da Liga Europa de 2024 — e ele mesmo comemorou seu único título em mais de 30 anos como técnico.
Desde o verão, Gasperini trabalha para a AS Roma. Lá, as coisas estão indo muito bem para ele: após a primeira metade da temporada, o time da capital apresentava a melhor defesa da liga, com apenas 12 gols sofridos em 19 partidas. No entanto, os apenas 22 gols marcados deixavam a desejar.
Mas isso também era explicável. Nem o ex-artilheiro da La Liga Artem Dovbyk, nem o eterno Paulo Dybala ou o irlandês Evan Ferguson, emprestado, apresentaram números confiáveis no ataque. Com Matias Soule, um jogador de ponta foi por muito tempo o artilheiro da equipe.
Mas então chegou o inverno e Gasperini fez o que já havia feito em Bergamo: trouxe um novo jogador e o colocou em uma posição em que ele não havia jogado antes. Na Atalanta, isso funcionou muito bem com Ademola Lookman. O ex-jogador do Leipzig, que jogava em todas as posições, menos no ataque, teve um desenvolvimento impressionante sob o comando de Gasperini e agradeceu com três gols na final da Liga Europa contra o Leverkusen.
Gasperini transformou Malen no Lookman romano
Gasperini transformou Donyell Malen, conhecido na Bundesliga por sua passagem pelo Borussia Dortmund, no Lookman romano. Lá, o holandês, que custou 30 milhões de euros ao BVB, jogava principalmente na lateral e muito raramente no centro. Mesmo recentemente, no Aston Villa, de onde Malen foi emprestado ao Roma por dois milhões de euros, ele não era atacante.
Gasperini não se importou com isso. Ele colocou Malen como ponta central — e ele correspondeu, como dificilmente se poderia sonhar de um jogador emprestado. Até agora, o jogador de 27 anos marcou seis gols em oito jogos.
Eles eram extremamente necessários, pois a Roma também enfrenta dificuldades em outros aspectos no ataque. Dybala está lesionado e ainda precisa de um mês e meio para se recuperar, Dovbyk ainda precisa esperar quatro semanas para voltar e o tornozelo de Ferguson está tão lesionado que ele não jogará mais nesta temporada.
A estreia dos sonhos de Malen: líder em cinco categorias
Com sua estreia sensacional, Malen conquistou rapidamente o coração dos torcedores. O ex-jogador do Dortmund seguiu os passos de duas lendas: apenas Gabriel Batistuta, garantia do último título do Roma em 2001, marcou mais gols (8) em seus primeiros sete jogos pelo clube. Além disso, no início de março, Malen foi superado apenas por Harry Kane (nove gols), do Bayern, nas cinco principais ligas da Europa.
Os jornais italianos comemoraram. “Todos estão loucos por Malen”, escreveu o Corriere dello Sport. “O fator Malen – ele é o atacante que faltava à Roma”, publicou a Gazzetta dello Sport.
Isso também tinha a ver com a frieza de Malen. O jogador, que já disputou 49 partidas pela seleção nacional, é extremamente eficaz na frente do gol desde que começou a jogar na Série A. Desde sua estreia, ele lidera cinco categorias: chutes a gol (36), chutes na meta (13), finalizações dentro da área (31), toques de bola na área (70) e gols esperados (5,48). “A influência de Malen foi simplesmente perfeita”, afirmou a liga ao elegê-lo o jogador do mês de fevereiro.
“Como um algoritmo humano”: pintura entusiasma em Roma
“Seus movimentos parecem um algoritmo humano: concretos e cirurgicamente precisos. Malen libertou o Roma de sua gaiola ofensiva”, disse o ex-diretor esportivo do clube, Walter Sabatini.
Malen, por sua vez, reagiu à agitação em torno dele com a habitual calma, que poderia ser chamada de frieza. “Gasperini me explicou onde ele quer me colocar e em que posição devo jogar”, disse ele. “Já joguei em várias posições, mas como centroavante me sinto confortável e sou perigoso.”
A jogada de Gasperini com Malen deu muito certo até agora. Para o técnico, isso não foi nenhuma surpresa. “Malen tem exatamente as características que eu procurava”, disse ele. “Ele se movimenta tanto em profundidade quanto em largura, controla a bola na área e finaliza com força imediatamente. Essas qualidades são fundamentais para nós. Com Malen no primeiro turno, teríamos conquistado alguns pontos a mais.”
A obrigação de compra para pinturas é praticamente certa
Agora, na segunda metade da temporada, o ritmo para Malen e a Roma aumentará significativamente. Na quinta-feira à noite, haverá um confronto totalmente italiano pelas oitavas de final da Liga Europa contra o FC Bologna. Em dez dias, serão disputadas quatro partidas.
Quase mais importantes são os jogos do campeonato. Os romanos querem se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2017/18. Atualmente, estão em quarto lugar, com 51 pontos em 28 jogos, um pouco acima da linha de classificação, mas atrás deles estão o Como e a Juventus de Turim, com os mesmos pontos. O ex-clube de Gasperini, de Bergamo, está cinco pontos atrás de Roma.
O técnico espera que a boa fase de Malen continue e recentemente voltou a elogiá-lo: “Ele tem as melhores qualidades que um atacante pode ter: é versátil, muito rápido, habilidoso tecnicamente e sabe combinar bem com seus companheiros. A equipe precisa de um jogador como ele.”
Enquanto isso, Malen já pode se sentir praticamente em casa na capital italiana. Seu empréstimo inclui uma cláusula de compra de cerca de 28 milhões de euros, que será acionada se a Roma se classificar para a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. De acordo com relatos da mídia, o clube não pretende mais se desfazer dele de forma alguma.
Donyell Malen: estatísticas de desempenho pelo AS Roma
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos Minutos jogados 8 6 0 1 661