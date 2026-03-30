Como o Tottenham pode jogar com De Zerbi: formação, nova filosofia e o papel de Kolo Muani

Se as negociações avançarem e De Zerbi assumir em breve o comando do Tottenham, sua estreia poderá ocorrer no próximo dia 12 de abril, às 15h, na partida fora de casa contra o Sunderland. O Spurs está passando por uma temporada extremamente complicada, lutando para não ser rebaixado e, a sete rodadas do fim do campeonato, os bianconeri estão na quarta posição da parte de baixo da tabela, com +1 sobre o West Ham. O próximo técnico escolhido pelo clube será o terceiro desta temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor.