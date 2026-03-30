Depois de ter treinado na Ucrânia (Shakhtar Donetsk) e na França (Olympique de Marselha), Roberto De Zerbi pode dar continuidade à sua aventura no exterior indo para a Inglaterra: o ex-técnico, entre outros, do Sassuolo e do Benevento, é a principal opção do Tottenham, que recentemente se separou de Igor Tudor — por rescisão consensual do contrato — e está apostando tudo em De Zerbi: as negociações já estão em andamento há dias, o técnico italiano tem se mostrado cauteloso porque gostaria de esperar até o verão para ver se o time consegue se salvar, mas o clube inglês insiste em contratá-lo imediatamente.
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Como o Tottenham pode jogar com De Zerbi: formação, nova filosofia e o papel de Kolo Muani
O POSSÍVEL TIME DO TOTTENHAM DE DE ZERBI
De Zerbi sempre se destacou por praticar um futebol ofensivo e proativo; sua filosofia baseia-se na posse de bola e na construção de jogadas a partir da defesa, muitas vezes diretamente do goleiro: os principais esquemas táticos que ele utiliza são o 4-2-3-1 e o 4-3-3, com os alas ofensivos tendendo a se abrir para criar espaços para as investidas dos meio-campistas. Se De Zerbi realmente se tornar o novo técnico do Tottenham para estes últimos meses da temporada, esta poderia ser a escalação-tipo dos Spurs:
A provável escalação-tipo (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.
O TERCEIRO TÉCNICO DA TEMPORADA
Se as negociações avançarem e De Zerbi assumir em breve o comando do Tottenham, sua estreia poderá ocorrer no próximo dia 12 de abril, às 15h, na partida fora de casa contra o Sunderland. O Spurs está passando por uma temporada extremamente complicada, lutando para não ser rebaixado e, a sete rodadas do fim do campeonato, os bianconeri estão na quarta posição da parte de baixo da tabela, com +1 sobre o West Ham. O próximo técnico escolhido pelo clube será o terceiro desta temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor.