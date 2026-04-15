Como está a negociação para Memphis Depay renovar o contrato com o Corinthians?

Segundo fontes ouvidas pela ESPN, o principal ponto de incômodo de Depay é financeiro. O clube acumula uma dívida superior a R$ 42 milhões com o jogador, referente a bônus e premiações não pagos.

Além disso, o atacante demonstra insatisfação com as constantes mudanças nos métodos de preparação física. Durante o período em que trabalhou com Ramón Díaz, entre 2024 e 2025, o atleta se sentia confortável, especialmente pela parceria com o preparador Diego Pereira, com quem mantém contato até hoje.

A situação mudou após a chegada de Dorival Júnior. Depay não se adaptou ao trabalho do preparador Celso Resende, e o estopim ocorreu em setembro de 2025. Escalado logo após retornar da data FIFA, o jogador atuou por apenas 10 minutos contra o Athletico-PR antes de sofrer uma lesão.

Atualmente, sob o comando de Fernando Diniz, Memphis passa por um processo de adaptação, enquanto se recupera de mais uma lesão muscular na coxa. Ainda assim, o histórico recente de trocas constantes na comissão técnica segue sendo um fator de incômodo para o jogador.