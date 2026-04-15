Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como está a negociação para Memphis Depay renovar o contrato com o Corinthians?

M. Depay
Corinthians

Atacante holandês tem interesse em ficar, mas cobra garantias financeiras enquanto clube resiste a novos gastos elevados

A relação entre Memphis Depay e o Corinthians ganhou um novo capítulo de tensão após uma postagem enigmática do atacante nas redes sociais no último fim de semana. O jogador publicou imagens irônicas que sugeriam insatisfação com seu momento atual, gerando forte repercussão interna e reação negativa por parte da diretoria e da torcida.

Diante da repercussão, o holandês voltou às redes para tentar amenizar o impacto, mas o episódio expôs um desgaste que já vinha sendo discutido nos bastidores.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Dívida milionária e insatisfação com preparação física

    Segundo fontes ouvidas pela ESPN, o principal ponto de incômodo de Depay é financeiro. O clube acumula uma dívida superior a R$ 42 milhões com o jogador, referente a bônus e premiações não pagos.

    Além disso, o atacante demonstra insatisfação com as constantes mudanças nos métodos de preparação física. Durante o período em que trabalhou com Ramón Díaz, entre 2024 e 2025, o atleta se sentia confortável, especialmente pela parceria com o preparador Diego Pereira, com quem mantém contato até hoje.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    A situação mudou após a chegada de Dorival Júnior. Depay não se adaptou ao trabalho do preparador Celso Resende, e o estopim ocorreu em setembro de 2025. Escalado logo após retornar da data FIFA, o jogador atuou por apenas 10 minutos contra o Athletico-PR antes de sofrer uma lesão.

    Atualmente, sob o comando de Fernando Diniz, Memphis passa por um processo de adaptação, enquanto se recupera de mais uma lesão muscular na coxa. Ainda assim, o histórico recente de trocas constantes na comissão técnica segue sendo um fator de incômodo para o jogador.

    • Publicidade
  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Clube quer renovar, mas impõe condições

    Apesar do cenário conturbado, o Corinthians tem interesse na permanência do camisa 10. Internamente, a diretoria já sinalizou que deseja renovar o contrato, que se encerra no meio de 2026, durante a disputa da Copa do Mundo.

    No entanto, o clube deixou claro que não pretende fazer "loucuras" financeiras. A proposta passa por uma redução salarial, algo que dependeria de concessões por parte do atleta.

    Do lado do jogador, a permanência também é vista com bons olhos. Depay está adaptado à cidade de São Paulo, mantém bom relacionamento no elenco e demonstra carinho pelo clube.

    Ainda assim, ele exige garantias concretas de que os valores em atraso serão quitados. Sem isso, qualquer avanço nas negociações fica comprometido.

  • Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Marcelo Paz surge como aliado, mas enfrenta resistência

    Nos bastidores, o executivo Marcelo Paz é um dos principais defensores da renovação. Pessoas próximas afirmam que ele está "encantado" com o atacante e gostaria de resolver a situação o quanto antes.

    Entretanto, a negociação esbarra em obstáculos internos. A renovação exige uma complexa engenharia financeira e precisa do aval da cúpula do clube. Além disso, há oposição dentro do próprio Corinthians. Alguns dirigentes defendem maior distanciamento de Paz em relação ao jogador, para evitar decisões baseadas em afinidade pessoal.

    Com interesses alinhados, mas entraves significativos, a renovação de Memphis Depay segue indefinida. Entre dívidas, divergências técnicas e limitações financeiras, o Corinthians enfrenta um quebra-cabeça delicado para manter sua principal estrela.

Copa Libertadores
Corinthians crest
Corinthians
COR
Santa Fe crest
Santa Fe
SFE