Como o Mirassol poderá disputar a Libertadores fora de casa, mesmo após melhorias em seu estádio

Apesar das melhorias no Maião, ainda existe um ponto importante que pode impedir o Mirassol de mandar seus jogos da Libertadores em casa.
Entre as exigências da Conmebol está a necessidade de que o estádio utilizado na competição tenha um aeroporto internacional localizado a até 150 quilômetros de distância.
No caso do Mirassol, a solução planejada envolve o Aeroporto de São José do Rio Preto, que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade.
A ideia das autoridades locais é internacionalizar o terminal para atender às exigências da competição. O processo, porém, ainda depende de etapas burocráticas importantes e da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil.
Para que o aeroporto possa receber voos internacionais, é necessário obter liberações de quatro órgãos: Polícia Federal, Anvisa, Receita Federal e Ministério da Agricultura.
Até o momento, apenas as autorizações da Polícia Federal e da Anvisa foram confirmadas, enquanto os demais trâmites ainda precisam ser concluídos.
A tendência é que o Mirassol não perca a vaga na Libertadores, mas a cidade pode acabar ficando fora da rota da competição caso a situação não seja resolvida a tempo.
Se isso acontecer, o clube terá que mandar suas partidas em um estádio que esteja próximo de um aeroporto internacional, o que provavelmente levaria os jogos para a capital paulista.
Por enquanto, o Mirassol já indicou o Pacaembu e o Morumbis como opções para receber as partidas da Libertadores caso o Maião não seja liberado.
O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece no dia 18 de março, enquanto os jogos começam a partir de 7 de abril. Com isso, o clube tem poucas semanas para definir onde disputará suas partidas como mandante no torneio continental.