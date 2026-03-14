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Maiao MirassolJohnny Architecture
Luis Felipe Gonçalves

Como o Mirassol poderá disputar a Libertadores fora de casa, mesmo após melhorias em seu estádio

Clube promove mudanças estruturais no Maião para ampliar a presença da torcida, mas ainda corre contra o tempo para cumprir exigências da Libertadores

O Mirassol anunciou nesta sexta-feira (13) uma série de mudanças na utilização das arquibancadas do Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião.

As alterações fazem parte de um pacote de melhorias estruturais pensado para oferecer mais conforto aos torcedores e também preparar o estádio para um momento histórico do clube: a participação na Copa Libertadores.

Apesar dos avanços na estrutura, o Leão ainda enfrenta desafios importantes para garantir que poderá atuar em sua própria casa durante o torneio continental. O clube precisa cumprir exigências logísticas da Conmebol e trabalha contra o tempo para não perder o apoio da torcida local em jogos da competição.

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  • Maiao MirassolMarcos Freitas/Ag. Mirassol

    As melhorias no Maião

    Entre as principais mudanças anunciadas pelo Mirassol está a reorganização dos setores das arquibancadas do Maião.

    A partir de agora, a torcida do Leão passará a ocupar o setor azul, arquibancada localizada atrás de um dos gols e que anteriormente era destinada aos visitantes. Já o setor oposto, atrás da outra meta, será reservado exclusivamente para a torcida adversária.

    Para os torcedores do Mirassol, a mudança foi recebida de forma positiva. Com a nova distribuição dos setores, o clube amplia em cerca de 2,5 mil lugares a quantidade de ingressos destinados à torcida local.

    Segundo o clube, a iniciativa busca aumentar a presença de torcedores nas arquibancadas em um dos momentos mais importantes da história recente da equipe, que disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores.

    A nova configuração do estádio já será utilizada no próximo compromisso do Mirassol em casa. A equipe recebe o Coritiba pela sexta rodada do Brasileirão, na quarta-feira (18).

    Outra novidade anunciada pelo clube foi a abertura de uma nova leva de passaportes para o setor de cadeira descoberta.

    O pacote garante acesso a 20 jogos do Mirassol como mandante e está sendo vendido por R$ 1 mil, o que representa um custo médio de R$ 50 por partida. O pagamento pode ser parcelado em até nove vezes.

    Caso o time avance nas competições que disputa, o custo por jogo pode diminuir ainda mais, já que as partidas adicionais também estarão incluídas no pacote.

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  • Sao Paulo v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Problemas para a Libertadores

    Apesar das melhorias no Maião, ainda existe um ponto importante que pode impedir o Mirassol de mandar seus jogos da Libertadores em casa.

    Entre as exigências da Conmebol está a necessidade de que o estádio utilizado na competição tenha um aeroporto internacional localizado a até 150 quilômetros de distância.

    No caso do Mirassol, a solução planejada envolve o Aeroporto de São José do Rio Preto, que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade.

    A ideia das autoridades locais é internacionalizar o terminal para atender às exigências da competição. O processo, porém, ainda depende de etapas burocráticas importantes e da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil.

    Para que o aeroporto possa receber voos internacionais, é necessário obter liberações de quatro órgãos: Polícia Federal, Anvisa, Receita Federal e Ministério da Agricultura.

    Até o momento, apenas as autorizações da Polícia Federal e da Anvisa foram confirmadas, enquanto os demais trâmites ainda precisam ser concluídos.

    A tendência é que o Mirassol não perca a vaga na Libertadores, mas a cidade pode acabar ficando fora da rota da competição caso a situação não seja resolvida a tempo.

    Se isso acontecer, o clube terá que mandar suas partidas em um estádio que esteja próximo de um aeroporto internacional, o que provavelmente levaria os jogos para a capital paulista.

    Por enquanto, o Mirassol já indicou o Pacaembu e o Morumbis como opções para receber as partidas da Libertadores caso o Maião não seja liberado.

    O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece no dia 18 de março, enquanto os jogos começam a partir de 7 de abril. Com isso, o clube tem poucas semanas para definir onde disputará suas partidas como mandante no torneio continental.

  • Mirassol 2026JP Pinheiro/Agência Mirassol

    O que vem a seguir?

    Enquanto busca resolver as pendências relacionadas ao estádio, o Mirassol segue focado nos compromissos dentro de campo pelo Brasileirão.

    A equipe enfrenta o Palmeiras neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

    Na sequência, o time volta ao Maião para receber o Coritiba na quarta-feira (18), às 20h, em mais um jogo importante na tentativa de manter o bom momento na temporada.

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