Como o Mirassol poderá disputar a Libertadores fora de casa, mesmo após melhorias em seu estádio

Entre as principais mudanças anunciadas pelo Mirassol está a reorganização dos setores das arquibancadas do Maião.

A partir de agora, a torcida do Leão passará a ocupar o setor azul, arquibancada localizada atrás de um dos gols e que anteriormente era destinada aos visitantes. Já o setor oposto, atrás da outra meta, será reservado exclusivamente para a torcida adversária.

Para os torcedores do Mirassol, a mudança foi recebida de forma positiva. Com a nova distribuição dos setores, o clube amplia em cerca de 2,5 mil lugares a quantidade de ingressos destinados à torcida local.

Segundo o clube, a iniciativa busca aumentar a presença de torcedores nas arquibancadas em um dos momentos mais importantes da história recente da equipe, que disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores.

A nova configuração do estádio já será utilizada no próximo compromisso do Mirassol em casa. A equipe recebe o Coritiba pela sexta rodada do Brasileirão, na quarta-feira (18).

Outra novidade anunciada pelo clube foi a abertura de uma nova leva de passaportes para o setor de cadeira descoberta.

O pacote garante acesso a 20 jogos do Mirassol como mandante e está sendo vendido por R$ 1 mil, o que representa um custo médio de R$ 50 por partida. O pagamento pode ser parcelado em até nove vezes.

Caso o time avance nas competições que disputa, o custo por jogo pode diminuir ainda mais, já que as partidas adicionais também estarão incluídas no pacote.