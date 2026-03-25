Como estão indo as coisas com Hasa e o plano do Napoli: o novo Vergara que pode ser útil para Conte

Uma ascensão meteórica que vem confirmando tudo de bom que sempre se disse sobre ele e suas qualidades. Desde as jogadas em parceria com Yildiz nas categorias de base da Juventus, passando pelo amadurecimento na Série B, até o sonho que ele espera realizar em breve: estrear na Série A. Um momento apenas adiado.





Após a façanha de Vergara, que amadureceu em empréstimos entre Pro Vercelli e Reggiana e depois explodiu ao retornar ao Napoli, caberá aos Azzurri a árdua tarefa de decidir se deixam Hasa ainda por empréstimo ou o trazem de volta para a base. Uma escolha que afetará tanto a ele quanto a Rao (outro grande talento que está brilhando, no Bari): ambos poderiam ser incorporados ao time principal na próxima temporada e ampliar o elenco com o qual Conte terá de enfrentar novamente o triplo compromisso. Em Castelvolturno, daqui a alguns meses, poderão surgir duas joias escondidas.