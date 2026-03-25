Luis Hasa, o novo Vergara? Em Nápoles, já começou o plano para trazer de volta o meia-atacante que está fazendo a Carrarese brilhar e que foram justamente os Azzurri que tiraram da Juventus. Após uma temporada de destaque na Série B, metade da Série A já solicitou informações sobre o jogador nascido em 2004, que já havia se destacado com a seleção sub-19 no Campeonato Europeu da categoria.
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Como estão indo as coisas com Hasa e o plano do Napoli: o novo Vergara que pode ser útil para Conte
Da Juventus ao Lecce, passando pelo Napoli e conquistando um Scudetto mesmo sem contribuir para a equipe de Conte, o empréstimo à Carrarese serviu para que Hasa se tornasse um jogador renovado. Na Toscana, o jogador de 22 anos completou seu processo de amadurecimento e, de segundo atacante/meia-atacante cheio de classe, jogadas e criatividade, se encaixou perfeitamente no 3-5-2 de Calabro, que o transformou em um meio-campista moderno. Inserções, corridas e recuos, gols e personalidade: Hasa tornou-se um dos jogadores mais decisivos da Série B, como comprovam os 5 gols e as 3 assistências como meio-campista nas 25 partidas em que entrou em campo.
Uma ascensão meteórica que vem confirmando tudo de bom que sempre se disse sobre ele e suas qualidades. Desde as jogadas em parceria com Yildiz nas categorias de base da Juventus, passando pelo amadurecimento na Série B, até o sonho que ele espera realizar em breve: estrear na Série A. Um momento apenas adiado.
Após a façanha de Vergara, que amadureceu em empréstimos entre Pro Vercelli e Reggiana e depois explodiu ao retornar ao Napoli, caberá aos Azzurri a árdua tarefa de decidir se deixam Hasa ainda por empréstimo ou o trazem de volta para a base. Uma escolha que afetará tanto a ele quanto a Rao (outro grande talento que está brilhando, no Bari): ambos poderiam ser incorporados ao time principal na próxima temporada e ampliar o elenco com o qual Conte terá de enfrentar novamente o triplo compromisso. Em Castelvolturno, daqui a alguns meses, poderão surgir duas joias escondidas.