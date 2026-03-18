Como começou a onda de técnicos portugueses no Brasil?

O futebol brasileiro vive, desde 2019, uma verdadeira "onda portuguesa" à beira do campo. Em apenas seis anos, o país chegou a receber mais de 15 técnicos de Portugal nas principais divisões, um número expressivo e incomum na história recente.

Ao todo, mais de 20 treinadores lusitanos passaram pelo Brasil desde 2010, com o auge sendo em 2023, com sete treinadores simultaneamente.

Mas afinal, por que tantos portugueses? A resposta começa com um nome que mudou completamente o mercado.