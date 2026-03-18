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Técnicos portugueses GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Como começou a onda de técnicos portugueses no Brasil?

Sucesso imediato, diversos títulos e uma nova forma de trabalhar explicam por que clubes brasileiros passaram a apostar em treinadores lusitanos

O futebol brasileiro vive, desde 2019, uma verdadeira "onda portuguesa" à beira do campo. Em apenas seis anos, o país chegou a receber mais de 15 técnicos de Portugal nas principais divisões, um número expressivo e incomum na história recente.

Ao todo, mais de 20 treinadores lusitanos passaram pelo Brasil desde 2010, com o auge sendo em 2023, com sete treinadores simultaneamente.

Mas afinal, por que tantos portugueses? A resposta começa com um nome que mudou completamente o mercado.

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  • Flamengo v River Plate - Copa CONMEBOL Libertadores 2019Getty Images Sport

    O marco zero: Jorge Jesus e o Flamengo de 2019

    A chegada de Jorge Jesus ao Flamengo, em 2019, é considerada o ponto de virada.

    Em pouco mais de um ano, o treinador revolucionou o clube carioca, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Além disso, implementou um futebol ofensivo e dominante, elevando o nível de exigência tática no país.

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    Seu sucesso não foi apenas esportivo, mas também simbólico. Pela primeira vez em muitos anos, um estrangeiro não apenas venceu, mas dominou o futebol brasileiro. Isso abriu portas e mudou a mentalidade dos dirigentes.

    A partir dali, clubes passaram a enxergar o mercado português como fonte confiável de inovação e resultados.

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  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-SANTOSAFP

    Abel Ferreira: o projeto mais duradouro

    Se Jorge Jesus iniciou o movimento, Abel Ferreira consolidou a tendência.

    Contratado pelo Palmeiras em 2020, Abel chegou com menos status, mas rapidamente construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história recente do futebol brasileiro. Em poucos meses, ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e não parou mais.

    Desde então, acumulou títulos importantes, incluindo mais uma Libertadores, dois Brasileirões, estaduais, Supercopa e Recopa, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos.

    Diferentemente de Jorge Jesus, que teve passagem curta, Abel criou um projeto de longo prazo. Sua permanência por anos no cargo ajudou a reforçar a ideia de que técnicos portugueses não eram apenas "moda", mas soluções consistentes.

  • Luis Castro, Jesualdo Ferreira, Pedro CaixinhaGetty/GOAL

    Efeito dominó: uma enxurrada de portugueses

    O sucesso da dupla abriu as portas para uma série de treinadores lusitanos. Após a chegada de Abel, mais de 20 técnicos portugueses desembarcaram no Brasil em poucos anos.

    Nomes como Vítor Pereira, Paulo Sousa, Luís Castro e Pedro Caixinha passaram por diversos clubes, com resultados variados.

    Alguns até tiveram bons momentos, mas muitos não resistiram à pressão imediatista do futebol brasileiro. Ainda assim, o mercado seguiu aquecido. Reflexo direto do prestígio construído pelos pioneiros.

  • Aucas v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2023Getty Images Sport

    Nem todos deram certo: o outro lado da tendência

    Apesar da "febre", a maioria dos portugueses não repetiu o sucesso de Jorge Jesus e Abel Ferreira.

    Treinadores como Paulo Sousa (Flamengo), Vítor Pereira (Corinthians e Flamengo) e outros tiveram passagens curtas e contestadas.

    Isso expõe um ponto importante: o modelo português não é garantia de sucesso. O futebol brasileiro segue sendo um ambiente de alta pressão, onde resultados imediatos são exigidos, independentemente da nacionalidade.

    Ainda assim, os clubes passaram a demonstrar até mais paciência com estrangeiros, que têm, em média, maior tempo de permanência e aproveitamento.

  • Atletico Mineiro v Botafogo: Final - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Artur Jorge: o novo campeão que confirmou a tendência

    Mais recentemente, Artur Jorge voltou a colocar os portugueses no topo.

    Ao assumir o Botafogo, o treinador conquistou a Libertadores e o Brasileirão, reforçando o impacto lusitano no país. Seu sucesso mostrou que a "fórmula" ainda funciona e que o Brasil continua sendo terreno fértil para técnicos vindos de Portugal.

    Neste momento, o treinador não está mais atuando no Brasil, mas, graças ao seu bom trabalho, tem o interesse do Cruzeiro em sua contratação.

  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Leonardo Jardim: a continuidade do intercâmbio

    Outro nome que simboliza essa conexão é Leonardo Jardim. O treinador fez um ótimo trabalho no Cruzeiro em 2025, levando o time a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, jogando um futebol atrativo. Ao fim da temporada, o português alegou problemas pessoais e se despediu do clube.

    Após sua passagem na Raposa, o treinador assumiu o Flamengo em março de 2026 e iniciou seu trabalho de maneira animadora, mostrando que pode ser a próxima referência lusitana na América do Sul.

    Com carreira consolidada na Europa, incluindo trabalhos em clubes como o Monaco, Leonardo Jardim representa um perfil diferente: mais experiente e com bagagem internacional. Sua presença reforça que o Brasil virou destino relevante até para técnicos consolidados.

  • Por que os portugueses passaram a ser escolhidos?

    O sucesso lusitano no Brasil não é acaso. Alguns fatores ajudam a explicar:

    • Formação tática europeia: técnicos portugueses são conhecidos pela organização e estudo do jogo;
    • Idioma e adaptação cultural: facilidade de comunicação acelera a implementação de ideias;
    • Custo-benefício: muitas vezes mais acessíveis que técnicos de outras ligas europeias;
    • Resultados imediatos: títulos de impacto criaram efeito de "prova social".

    Além disso, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Artur Jorge "mudaram o patamar" do mercado, tornando os portugueses mais valorizados e seletivos nas negociações.

  • Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Existe uma "fórmula portuguesa"?

    A grande questão é: os novos técnicos são uma cópia de Jorge Jesus e Abel Ferreira? A resposta é não, pelo menos não totalmente.

    Embora compartilhem princípios táticos semelhantes, como intensidade, organização defensiva e transições rápidas, cada treinador tem seu estilo. O que muitos clubes tentaram replicar foi o perfil de trabalho, com disciplina, metodologia e leitura estratégica.

    O problema é que nem todos conseguem adaptar essas ideias ao contexto brasileiro, graças ao calendário apertado, pressão da torcida e elencos dos mais variados.

  • Flamengo v Independiente del Valle - CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020Getty Images Sport

    Uma tendência que veio para ficar?

    A "onda portuguesa" não dá sinais de desaparecer. Mesmo com diversos insucessos, o saldo geral é positivo, especialmente pelos títulos conquistados e pela mudança de mentalidade no futebol brasileiro.

    Mais do que uma moda, trata-se de uma transformação estrutural, já que clubes passaram a olhar para fora, buscar novas ideias e valorizar processos.

    Se no início tudo começou com Jorge Jesus, hoje o movimento já ganhou vida própria e continua moldando o futuro dos bancos de reservas no Brasil.

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