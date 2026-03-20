Com muitas polêmicas nos últimos anos, Choque-Rei começa a ser "disputado" fora de campo

A noite de sábado no Brasileirão promete ser de alta voltagem. Em jogo, não apenas três pontos, mas a liderança.

São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em mais um capítulo do tradicional Choque-Rei.

E se dentro de campo o duelo já costuma ser intenso, fora dele o clima também esquentou, e muito, nos dias que antecedem o confronto.

A semana foi marcada por declarações fortes nos bastidores. O executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, afirmou que o Palmeiras venceu o último clássico por conta de “erros crassos de arbitragem”, o que rapidamente elevou a temperatura do confronto.

Do lado alviverde, a resposta veio na mesma moeda. O diretor Anderson Barros classificou a fala como oportunista e irresponsável, ampliando ainda mais o clima de tensão entre os clubes.

Como se não bastasse, a presidente Leila Pereira também entrou na discussão, reforçando o cenário de rivalidade acirrada às vésperas do clássico.

Com todos esses ingredientes, o Choque-Rei chega cercado de expectativa e tensão. Dentro e fora de campo.