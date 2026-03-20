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Palmeiras Sao Paulo 2026Cesar Greco/Palmeiras
Luis Felipe Gonçalves

Com muitas polêmicas nos últimos anos, Choque-Rei começa a ser "disputado" fora de campo

Valendo a liderança do Brasileirão, clássico começa quente antes mesmo de a bola rolar, com troca de farpas entre dirigentes

A noite de sábado no Brasileirão promete ser de alta voltagem. Em jogo, não apenas três pontos, mas a liderança.

São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em mais um capítulo do tradicional Choque-Rei.

E se dentro de campo o duelo já costuma ser intenso, fora dele o clima também esquentou, e muito, nos dias que antecedem o confronto.

A semana foi marcada por declarações fortes nos bastidores. O executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, afirmou que o Palmeiras venceu o último clássico por conta de “erros crassos de arbitragem”, o que rapidamente elevou a temperatura do confronto.

Do lado alviverde, a resposta veio na mesma moeda. O diretor Anderson Barros classificou a fala como oportunista e irresponsável, ampliando ainda mais o clima de tensão entre os clubes.

Como se não bastasse, a presidente Leila Pereira também entrou na discussão, reforçando o cenário de rivalidade acirrada às vésperas do clássico.

Com todos esses ingredientes, o Choque-Rei chega cercado de expectativa e tensão. Dentro e fora de campo.

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  • Palmeiras Sao Paulo 2026Reprodução/Palmeiras

    Dirigentes inflamando os bastidores

    Desde a última quarta-feira, o Choque-Rei passou a ser disputado também nos microfones. Declarações de Abel Ferreira, Anderson Barros e Rui Costa dominaram o noticiário e colocaram a arbitragem no centro do debate.

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chegou a afirmar que “preferia não ter vencido” um clássico anterior, citando consequências de decisões de arbitragem nos jogos seguintes.

    A fala gerou reação imediata. Rui Costa rebateu o treinador e voltou a demonstrar preocupação com a arbitragem, afirmando que espera que o resultado não seja novamente influenciado por decisões externas, como, segundo ele, ocorreu em 2025.

    Na sequência, Anderson Barros voltou a se posicionar, criticando a postura do dirigente tricolor e destacando que esse tipo de declaração apenas aumenta a pressão sobre a arbitragem de forma desnecessária.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH58-PALMEIRAS-CHELSEAAFP

    Provocação de Leila Pereira

    Durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026, realizado no Paraguai, Leila Pereira também entrou no debate e não poupou palavras ao comentar o clássico.

    A presidente do Palmeiras fez questão de destacar a invencibilidade recente do clube no confronto direto e questionou o discurso sobre arbitragem.

    Segundo Leila, o Palmeiras está invicto há 11 jogos contra o São Paulo e venceu os últimos cinco encontros, levantando o questionamento sobre até que ponto as críticas são justificáveis.

    A dirigente também relembrou episódios anteriores, como confrontos da Copa do Brasil de 2022, afirmando que o clube optou por tratar eventuais reclamações de forma institucional, sem pressionar publicamente antes dos jogos.

    Além disso, Leila classificou como “lamentável” a tentativa de criar pressão sobre a arbitragem antes de um clássico dessa magnitude, reforçando que o foco deveria estar no espetáculo dentro de campo.

    Em tom ainda mais contundente, a presidente criticou o comportamento de dirigentes que reclamam de árbitros publicamente, afirmando que esse tipo de postura não contribui para a evolução do futebol.

  • Anderson Daronco, refereeGetty Images

    Arbitragem no centro da polêmica

    Como não poderia deixar de ser, a arbitragem virou o principal ponto de debate do Choque-Rei.

    O São Paulo segue inconformado com decisões de jogos anteriores, especialmente na semifinal do Paulistão e no segundo turno do Brasileirão passado, ambos vencidos pelo Palmeiras.

    No episódio mais polêmico, pelo Brasileirão de 2025, o Tricolor reclamou da não expulsão de jogadores do Palmeiras e de um pênalti não marcado quando vencia por 2 a 0. O Verdão acabou virando a partida para 3 a 2.

    As decisões daquele jogo tiveram consequências: a CBF e o STJD afastaram o árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva.

    Para o clássico deste sábado, a CBF já definiu a equipe de arbitragem. Anderson Daronco será o árbitro principal, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Maira Mastella Moreira. No VAR, o responsável será Rodrigo D’Alonso Ferreira.


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