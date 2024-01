Clube inglês envia oferta ao Corinthians por empréstimo com opção de compra de Yuri Alberto

O Wolverhampton, da Inglaterra, fez uma proposta pela contratação de Yuri Alberto, do Corinthians, no mercado da bola. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal The Athletic, do Reino Unido. A GOAL apurou que a oferta é pelo empréstimo do centroavante, com opção de compra.

As condições foram diretamente enviadas ao presidente do clube, Augusto Melo, que ainda não deu uma resposta sobre o futuro do atleta. O estafe do jogador nem sequer foi consultado sobre a possibilidade de mudança para a Premier League nesta janela de transferências.

Os números envolvidos na oferta pelo empréstimo de Yuri Alberto ao Wolverhampton são mantidos em sigilo, mas os ingleses entendem que seria possível uma liberação nestes moldes, especialmente após o acordo encaminhado para a contratação de Pedro Raul, atualmente no Toluca, do México, no Parque São Jorge.

