Alonso está oficialmente escalado para assumir o cargo de treinador no Stamford Bridge em julho deste ano, após assinar um contrato de quatro anos com o Chelsea. O ex-meia do Liverpool e do Real Madrid foi apontado como o principal alvo do clube para substituir Liam Rosenior, que foi demitido no mês passado após uma passagem decepcionante pelo cargo.

Embora o novo técnico herde um elenco repleto de jovens talentos caros, o Blues terminou em um modesto décimo lugar na Premier League. Com preocupações persistentes sobre a flexibilidade financeira do clube, Cole acredita que a resposta está no mercado de jogadores sem contrato, visando especificamente vencedores experientes que deixaram recentemente os gigantes europeus.