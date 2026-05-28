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Chelsea é instado a fazer contratações surpreendentes de John Stones e Robert Lewandowski
Uma nova era sob o comando de Xabi Alonso
Alonso está oficialmente escalado para assumir o cargo de treinador no Stamford Bridge em julho deste ano, após assinar um contrato de quatro anos com o Chelsea. O ex-meia do Liverpool e do Real Madrid foi apontado como o principal alvo do clube para substituir Liam Rosenior, que foi demitido no mês passado após uma passagem decepcionante pelo cargo.
Embora o novo técnico herde um elenco repleto de jovens talentos caros, o Blues terminou em um modesto décimo lugar na Premier League. Com preocupações persistentes sobre a flexibilidade financeira do clube, Cole acredita que a resposta está no mercado de jogadores sem contrato, visando especificamente vencedores experientes que deixaram recentemente os gigantes europeus.
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Stones e Lewandowski estão na mira
Cole identificou Stones e Lewandowski como as contratações ideais entre os jogadores mais experientes. Stones encerrou recentemente uma década repleta de títulos no Manchester City, onde conquistou seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Lewandowski também está sem clube após uma passagem prolífica pelo Barcelona, onde marcou 120 gols em apenas quatro temporadas.
Em entrevista ao football.london, Cole explicou a lógica por trás dessas contratações surpreendentes: “Não sabemos qual é a situação financeira. Então, tudo bem dizer que vamos contratar este jogador e aquele jogador. Talvez tenhamos que vender jogadores, não sabemos. Uma coisa que temos certeza é que não queremos mudanças radicais, porque esses jovens jogadores em quem você acreditava há três anos: eles continuam sendo os mesmos jogadores.”
Restabelecendo uma cultura de vitórias
O ex-jogador da seleção inglesa está convencido de que o atual elenco do Chelsea carece da liderança interna necessária para competir no mais alto nível. Ao contratar Stones e Lewandowski, Cole argumenta que Alonso estaria colocando “treinadores em campo” capazes de orientar os jovens talentos do clube nos momentos difíceis das grandes partidas.
“Eles só precisam do que venho dizendo há dois ou três anos: ter experiência ao redor deles dentro do grupo que os ajude durante as partidas, orientando-os enquanto estão em campo, compartilhando sua sabedoria, sabe, e construindo isso dessa forma”, acrescentou Cole. “E então você traz o John Stones e o Robert Lewandowski e jogadores em transferência gratuita que não precisam jogar todos os minutos de todas as partidas, mas que entendem o que é vencer, entendem a cultura e ainda podem ajudar em campo e dar sua contribuição.”
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A necessidade da sabedoria dos veteranos
Cole alertou a diretoria do Chelsea de que, se não resolverem a questão da falta de experiência no vestiário, a equipe acabará atingindo um “limite”, independentemente do talento individual que possua. Ele acredita que a verdadeira liderança deve partir dos próprios jogadores, em vez de depender exclusivamente das instruções táticas do técnico.
“Os jogadores atuais precisam disso, eles têm isso dentro do grupo, não pode vir dos treinadores o tempo todo. Todas as grandes equipes são treinadas a partir de dentro do próprio vestiário, e seu conhecimento e sabedoria são transmitidos ao longo dos anos”, concluiu Cole. “Fico perplexo com o fato de as pessoas simplesmente não entenderem isso. Mas espero que eles [os proprietários do Chelsea] tenham percebido a situação e que esse seja o caminho que seguirão agora. Quando se chega ao nível de elite, é preciso experiência, sabedoria e qualidade.”