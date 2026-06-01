Palmeiras e Flamengo abrem vantagem: as chances de título e rebaixamento no Brasileirão

Após 18 rodadas disputadas, o Campeonato Brasileiro chega à pausa para a Copa do Mundo com cenários distintos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. A interrupção ocorre a apenas uma rodada do encerramento do primeiro turno e oferece aos clubes a oportunidade de reorganizar estratégias para a sequência da temporada.

Na disputa pelo título, Palmeiras e Flamengo chegam como os principais candidatos à taça e abriram vantagem sobre os concorrentes. Já na luta contra o rebaixamento, algumas equipes entram ao período de paralisação sob forte pressão, com risco elevado de queda à Série B, segundo projeções do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Abaixo, a GOAL mostra as probabilidades desta edição do Campeonato Brasileiro.