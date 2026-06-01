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Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras e Flamengo abrem vantagem: as chances de título e rebaixamento no Brasileirão

Brasileirão
Athletico Paranaense
Mirassol
Flamengo
Coritiba
Bahia
Botafogo
Grêmio
Corinthians
Santos
Vitória
Bragantino
Internacional
Remo
São Paulo
Palmeiras
Chapecoense
Vasco
Atlético-MG
Cruzeiro
Fluminense

Com 18 rodadas disputadas, projeções matemáticas indicam favoritismo de Palmeiras e Flamengo na disputa pela taça e acendem o alerta para três equipes na luta contra a queda

Após 18 rodadas disputadas, o Campeonato Brasileiro chega à pausa para a Copa do Mundo com cenários distintos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. A interrupção ocorre a apenas uma rodada do encerramento do primeiro turno e oferece aos clubes a oportunidade de reorganizar estratégias para a sequência da temporada.

Na disputa pelo título, Palmeiras e Flamengo chegam como os principais candidatos à taça e abriram vantagem sobre os concorrentes. Já na luta contra o rebaixamento, algumas equipes entram ao período de paralisação sob forte pressão, com risco elevado de queda à Série B, segundo projeções do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Abaixo, a GOAL mostra as probabilidades desta edição do Campeonato Brasileiro.

  • Avaí x Chapecoense 2025Rafael Bressan/ACF

    Chapecoense vê risco de queda disparar

    Na parte inferior da tabela, a situação mais delicada é a da Chapecoense, que chega à pausa com 94,8% de probabilidade de rebaixamento. Remo (60,8%) e Mirassol (54,5%) completam o grupo das equipes com risco superior a 50%, formando o trio mais ameaçado neste momento. Vasco (39%), Grêmio (28,1%), Santos (27,8%) e Internacional (25,2%) também seguem em situação de alerta, enquanto clubes como Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG apresentam riscos menores, mas ainda não estão totalmente livres da ameaça.

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  • Palmeiras e Flamengo lideram corrida pelo título

    De acordo com os cálculos da UFMG, o Palmeiras aparece como o grande favorito ao título brasileiro neste momento, com 54,9% de probabilidade de conquista. O Flamengo surge como principal perseguidor, acumulando 27,6% de chances. Mais distantes na disputa estão Fluminense (5,8%), Athletico (3,2%), Bragantino (3,1%) e Bahia (1,2%), equipes que ainda mantêm possibilidades matemáticas relevantes de alcançar a liderança ao longo do segundo turno.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Palmeiras - 54,9%

    🏆 Colocação: 2º

    ⚽️ Pontos: 41

    🎮 Jogos: 17

    📊 Aproveitamento atual: 75%

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CUSCOAFP

    Flamengo - 27,6%

    🏆 Colocação: 2º

    ⚽️ Pontos: 34

    🎮 Jogos: 17

    📊 Aproveitamento atual: 66%

  • FBL-LIBERTADORES-FLUMINENSE-GUAIRAAFP

    Fluminense - 5,8%

    🏆 Colocação: 3º

    ⚽️ Pontos: 31

    🎮 Jogos: 18

    📊 Aproveitamento atual: 57%

  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Athletico-PR - 3,2%

    🏆 Colocação: 4º

    ⚽️ Pontos: 30

    🎮 Jogos: 18

    📊 Aproveitamento atual: 55%

  • Fluminense v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    RB Bragantino - 3,1%

    🏆 Colocação: 5º

    ⚽️ Pontos: 29

    🎮 Jogos: 17

    📊 Aproveitamento atual: 53%

  • Sao Paulo v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Bahia - 1,2%

    🏆 Colocação: 6º

    ⚽️ Pontos: 26

    🎮 Jogos: 17

    📊 Aproveitamento atual: 50%

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.