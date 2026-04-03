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Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025 FinalGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

CBF define datas e horários da quinta fase da Copa do Brasil 2026

Copa do Brasil

Confrontos de ida e volta começam em abril e reúnem 32 clubes na disputa pelas 16 vagas nas oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, horários e locais dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil de 2026. A etapa marca o início dos duelos em jogos de ida e volta e reúne 32 equipes na disputa por vaga nas oitavas de final do torneio. Os jogos de ida acontecem nos dias 21, 22 e 23 de abril, e as partidas de volta serão nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Na prática, a quinta fase funciona como uma espécie de “32 avos de final”. Os vencedores de cada confronto avançam às oitavas de final, que reunirão os 16 clubes classificados após essa primeira etapa do mata-mata.

Abaixo, veja todas as partidas e datas da quinta fase da Copa do Brasil 2026.

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  • Os jogos de ida

    Terça-feira, 21 de abril

    Botafogo x Chapecoense, às 17h, no Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro (RJ)
    São Paulo x Juventude, às 19h15, no Morumbis - São Paulo (SP)
    Grêmio x Confiança, às 19h30, na Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)
    Paysandu x Vasco, às 21h30, no Mangueirão - Belém (PA)
    Barra-SC x Corinthians, às 21h30, na Ressacada - Florianópolis (SC)

    Quarta-feira, 22 de abril

    Goiás x Cruzeiro, às 19h, no Estádio da Serrinha - Goiânia (GO)
    Bahia x Remo, às 19h, na Arena Fonte Nova - Salvador (BA)
    Santos x Coritiba, às 19h30, na Vila Belmiro - Santos (SP)
    Fortaleza x CRB, às 20h30, na Arena Castelão - Fortaleza (CE)
    Athletic x Internacional, às 20h30, no Orlando Scarpelli - Florianópolis (SC)
    Flamengo x Vitória, às 21h30, no Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)
    Red Bull Bragantino x Mirassol, às 21h30, no Cícero Souza Marques - Bragança Paulista (SP)

    Quinta-feira, 23 de abril

    Atlético-MG x Ceará, às 19h, na Arena MRV - Belo Horizonte (MG)
    Palmeiras x Jacuipense, às 19h30, no Allianz Parque - São Paulo (SP)
    Athletico-PR x Atlético-GO, às 21h30, na Arena da Baixada - Curitiba (PR)
    Operário-PR x Fluminense, às 21h30, no Germano Kruger - Ponta Grossa (PR)

    • Publicidade

  • Os jogos de volta

    Terça-feira, 12 de maio

    Internacional x Athletic, às 19h30, no Beira-Rio - Porto Alegre (RS)
    Cruzeiro x Goiás, às 21h30, no Mineirão - Belo Horizonte (MG)
    Fluminense x Operário-PR, às 21h30, no Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

    Quarta-feira, 13 de maio

    Vasco x Paysandu, às 19h, em São Januário - Rio de Janeiro (RJ)
    Juventude x São Paulo, às 19h, no Alfredo Jaconi - Caxias do Sul (RS)
    Coritiba x Santos, às 19h30, no Couto Pereira - Curitiba (PR)
    Mirassol x Red Bull Bragantino, às 20h30, no Maião - Mirassol (SP)
    Ceará x Atlético-MG, às 21h30, na Arena Castelão - Fortaleza (CE)
    Remo x Bahia, às 21h30, no Mangueirão - Belém (PA)
    Jacuipense x Palmeiras, às 21h30, com local a definir

    Quinta-feira, 14 de maio

    Chapecoense x Botafogo, às 18h, na Arena Condá - Chapecó (SC)
    Atlético-GO x Athletico-PR, às 19h, no Antônio Accioly - Goiânia (GO)
    Confiança x Grêmio, às 19h, no Batistão - Aracaju (SE)
    Corinthians x Barra-SC, às 19h30, na Neo Química Arena - São Paulo (SP)
    Vitória x Flamengo, às 21h30, no Barradão - Salvador (BA)
    CRB x Fortaleza, às 21h30, no Rei Pelé - Maceió (AL)