CBF define datas e horários da quinta fase da Copa do Brasil 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, horários e locais dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil de 2026. A etapa marca o início dos duelos em jogos de ida e volta e reúne 32 equipes na disputa por vaga nas oitavas de final do torneio. Os jogos de ida acontecem nos dias 21, 22 e 23 de abril, e as partidas de volta serão nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Na prática, a quinta fase funciona como uma espécie de “32 avos de final”. Os vencedores de cada confronto avançam às oitavas de final, que reunirão os 16 clubes classificados após essa primeira etapa do mata-mata.

Abaixo, veja todas as partidas e datas da quinta fase da Copa do Brasil 2026.