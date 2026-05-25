Visando maior público nos estádios, CBF cria comissão anti-violência e deve reduzir jogos noturnos no Brasileirão

A entidade pretende concentrar sua atuação em quatro frentes principais para combater a violência e melhorar os índices de público nos estádios: segurança e controle de acesso, acompanhamento de processos na Justiça, proteção a jogadores e funcionários dos clubes e ampliação da atuação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em casos locais com impactos nacionais.

Na área de segurança e controle de acesso, o objetivo é integrar os sistemas de biometria facial dos estádios aos bancos de dados das forças de segurança e da Justiça. A intenção é impedir a entrada de pessoas com antecedentes criminais ou pendências judiciais. Outra pesquisa apresentada pela entidade apontou que a implementação da biometria facial coincidiu com o aumento da presença feminina e infantil nas arquibancadas, cenário que a CBF pretende ampliar nos próximos anos.

O acompanhamento de processos judiciais também deve ser intensificado para evitar que torcedores envolvidos em crimes ou episódios violentos frequentem os estádios. A ideia é manter um monitoramento contínuo das ocorrências e reforçar o controle de acesso em eventos esportivos.

Outra frente envolve a proteção de jogadores, funcionários e trabalhadores dos clubes. A CBF pretende exigir que as equipes garantam melhores condições de segurança no ambiente de trabalho, principalmente em episódios de invasões, ameaças e agressões. A entidade informou que casos de omissão ou falhas na proteção poderão gerar punições esportivas, embora as sanções ainda estejam em discussão.

Já em relação ao STJD, a proposta é ampliar os efeitos de punições aplicadas em competições estaduais para torneios nacionais. Um exemplo pertinente é a confusão ocorrida na final do Campeonato Mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, cuja punição ficou restrita ao âmbito estadual. Com a nova diretriz, episódios semelhantes poderão gerar consequências também no Campeonato Brasileiro, incluindo suspensões e outras sanções nacionais.