Visando maior público nos estádios, CBF cria comissão anti-violência e deve reduzir jogos noturnos no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta segunda-feira (25), uma reunião no Rio de Janeiro com clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para discutir a criação de uma nova liga nacional e propor mudanças estruturais no futebol brasileiro. Entre as medidas debatidas está a formação de uma comissão anti-violência, que será dirigida pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, Mário Carmélio Neto.
Um dos principais objetivos da nova comissão é estabelecer parcerias entre a CBF, os clubes e as forças públicas de segurança. A proposta busca distribuir mais responsabilidades às equipes na prevenção de episódios violentos e também prevê alterações no cronograma das competições, incluindo a redução de partidas em horários noturnos. A entidade entende que a insegurança e os horários considerados pouco atrativos têm contribuído para o afastamento dos torcedores dos estádios.
Segundo uma pesquisa apresentada pela CBF, que leva em conta o período entre 2023 e 2025, 35% dos torcedores deixaram de frequentar estádios por medo da violência ou pela falta de segurança. Além disso, 74% dos entrevistados afirmaram não considerar os jogos de futebol ambientes seguros para levar familiares mais vulneráveis, como crianças e idosos.