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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Cancelo: Há soluções com o Al-Hilal... e Flick é diferente de Xavi

J. Cancelo
H. Flick
Xavi Hernández
L. Yamal
Raphinha
Gavi
M. Rashford
Barcelona
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O lateral português: a ausência desse jogador afeta o Barcelona

O português João Cancelo, lateral do Barcelona, afirmou que seu futuro no clube não é uma prioridade no momento, ressaltando que está totalmente concentrado com o time catalão na próxima partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Canselo disse, na coletiva de imprensa para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid: “No futebol, tudo pode acontecer. Vou continuar trabalhando e sei o que quero para a próxima temporada: quero ajudar o Barcelona a continuar nesta competição e a conquistar a La Liga. Isso é o mais importante; meu futuro agora não importa.”

  • Um confronto complexo

    Quando questionado sobre o que espera do confronto contra os Rojiblancos, Cancelo respondeu: “Esperamos o mesmo que o Atlético tem mostrado nos últimos anos; é um time agressivo e conta com jogadores talentosos, e precisamos controlar isso como fizemos na última partida e buscar a vitória. É uma competição extremamente importante para nós”.

    Sobre sua condição física e seu nível atual, ele explicou: “Não sei se já cheguei ao auge da preparação, mas com o passar das semanas e dos treinos é natural que meu talento apareça. O que tento fazer é ajudar a equipe a superar seus desafios. No último jogo, todos nós tivemos um desempenho muito bom, e estou tentando ajudar a conquistar a vitória”.

    Sobre a possibilidade de garantir a classificação já na partida de ida, ele disse: “É uma partida extremamente importante, e sabemos que depois teremos que ir ao estádio Wanda, que é um local muito complicado. O ideal seria conseguir um resultado que nos coloque no caminho certo para a classificação, mas temos que estar preparados para tudo.”

    Cancelo falou sobre seu técnico, Hansi Flick, dizendo: “Ele é uma pessoa muito boa e muito próxima dos jogadores. Ele trouxe essa dinâmica de agressividade, e é isso que o torna um técnico diferente dos outros.”

    • Publicidade

  • Negociações do Al-Hilal

    Sobre o jovem talento Lamine Yamal, ele disse: “Não é preciso dizer nada, Lamine é o jogador mais talentoso do mundo ou está entre os três melhores. É uma honra para mim continuar trabalhando com ele e vê-lo nos treinos. Ele faz a diferença e é ótimo tê-lo ao nosso lado”.

    Quando questionado sobre as chances de continuar no Barcelona, ele declarou: “Sempre há opções. Tenho contrato com o Al-Hilal, mas sempre há opções. Vamos ver o que vai acontecer daqui até o final da temporada, porque, como eu disse, tudo pode acontecer. Quando cheguei, disseram que eu estava acabado, mas, no fim das contas, o futebol é assim. Tenho que continuar trabalhando como meus companheiros e vamos ver no final.”

    Sobre o grau de satisfação com seu desempenho técnico, Cancelo afirmou: “Não há ninguém no mundo que confie em mim mais do que eu mesmo. Ninguém conhece minhas batalhas nem o que passei, a não ser eu e minha família. Acredito muito em mim mesmo”.

    Sobre o estilo de jogo defensivo com Flick, explicou: “A dinâmica é diferente. Com a pressão alta, assumimos riscos e eu defendo esses valores. Flick introduziu a dinâmica alemã na pressão e na investida contra o jogador próximo da bola. Dessa forma, você controla quase sempre o jogo, mas assume riscos maiores”.

    Leia também: Golpe doloroso... Barcelona perde seu craque por 10 dias

  • Comparação entre Xavi e Flick

    Sobre as diferenças entre Xavi e Flick, Cancelo disse: “Sou muito grato ao Xavi, ele me ajudou muito. O Hans é diferente, não pior nem melhor; ele tem mais experiência, mas acredito que o Xavi também será um ótimo treinador”.

    Quando questionado sobre Javi, ele respondeu: “Ele é a alma da equipe, não só dentro de campo, mas também fora dele. É um jovem muito alegre, que nos dá força nos treinos e isso nos faz jogar com mais intensidade. Ele tem um coração enorme e é uma honra trabalhar com ele.”

  • Uma ausência sentida

    Ele acrescentou: “Rafinha é um dos nossos líderes; ele continua pressionando o goleiro até os 90 minutos. Eu não consigo fazer isso porque já estou mais velho. Ele está motivado porque sabemos o quanto é importante para a equipe. Rashford precisa estar pronto para dar o seu contributo; somos o Barcelona e temos que estar prontos para jogar”.

    Sobre as ambições da equipe, ele acrescentou: “Todos no vestiário sonham com isso. O Atlético tem as mesmas ambições que nós, e a equipe dará tudo de si para superar este confronto. Estamos muito animados”.

    E concluiu falando sobre a situação de Lamine Yamal após o último jogo contra o Atlético, dizendo: “Eu o vi depois disso, meu irmão me enviou um vídeo. Não conversei com ele sobre isso, estava muito eufórico com a vitória e não o vi, e acho que tudo já está resolvido.”