Cancelo: Há soluções com o Al-Hilal... e Flick é diferente de Xavi

Quando questionado sobre o que espera do confronto contra os Rojiblancos, Cancelo respondeu: “Esperamos o mesmo que o Atlético tem mostrado nos últimos anos; é um time agressivo e conta com jogadores talentosos, e precisamos controlar isso como fizemos na última partida e buscar a vitória. É uma competição extremamente importante para nós”.

Sobre sua condição física e seu nível atual, ele explicou: “Não sei se já cheguei ao auge da preparação, mas com o passar das semanas e dos treinos é natural que meu talento apareça. O que tento fazer é ajudar a equipe a superar seus desafios. No último jogo, todos nós tivemos um desempenho muito bom, e estou tentando ajudar a conquistar a vitória”.

Sobre a possibilidade de garantir a classificação já na partida de ida, ele disse: “É uma partida extremamente importante, e sabemos que depois teremos que ir ao estádio Wanda, que é um local muito complicado. O ideal seria conseguir um resultado que nos coloque no caminho certo para a classificação, mas temos que estar preparados para tudo.”

Cancelo falou sobre seu técnico, Hansi Flick, dizendo: “Ele é uma pessoa muito boa e muito próxima dos jogadores. Ele trouxe essa dinâmica de agressividade, e é isso que o torna um técnico diferente dos outros.”