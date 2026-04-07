Cancelo: Há soluções com o Al-Hilal... e Flick é diferente de Xavi

Sobre o jovem talento Lamine Yamal, ele disse: “Não é preciso dizer nada, Lamine é o jogador mais talentoso do mundo ou está entre os três melhores. É uma honra para mim continuar trabalhando com ele e vê-lo nos treinos. Ele faz a diferença e é ótimo tê-lo ao nosso lado”.
Quando questionado sobre as chances de continuar no Barcelona, ele declarou: “Sempre há opções. Tenho contrato com o Al-Hilal, mas sempre há opções. Vamos ver o que vai acontecer daqui até o final da temporada, porque, como eu disse, tudo pode acontecer. Quando cheguei, disseram que eu estava acabado, mas, no fim das contas, o futebol é assim. Tenho que continuar trabalhando como meus companheiros e vamos ver no final.”
Sobre o grau de satisfação com seu desempenho técnico, Cancelo afirmou: “Não há ninguém no mundo que confie em mim mais do que eu mesmo. Ninguém conhece minhas batalhas nem o que passei, a não ser eu e minha família. Acredito muito em mim mesmo”.
Sobre o estilo de jogo defensivo com Flick, explicou: “A dinâmica é diferente. Com a pressão alta, assumimos riscos e eu defendo esses valores. Flick introduziu a dinâmica alemã na pressão e na investida contra o jogador próximo da bola. Dessa forma, você controla quase sempre o jogo, mas assume riscos maiores”.
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