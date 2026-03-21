Cafu surpreende: "Neymar é superior a Messi e Cristiano Ronaldo"

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo: o duelo entre dois craques únicos na história do futebol.





Há cerca de quinze anos já rola o debate sobre quem dos dois é o melhor de todos os tempos: se é o “Pulga” argentino, com suas 8 Bolas de Ouro, ou CR7, com suas 5 e um total de gols que se aproxima dos 1.000.





E se entre os dois disputantes houvesse um terceiro elemento? É o caso de Cafu: o ex-lateral da Roma e do Milan foi convidado do podcast brasileiro PodPah TV e deu sua opinião sobre quem é o melhor jogador do século, uma opinião que rapidamente se tornou viral.