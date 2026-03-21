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Cafu surpreende: "Neymar é superior a Messi e Cristiano Ronaldo"

O ex-lateral da Roma e do Milan tem certeza: o Pulga e CR7 não são os melhores deste século.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo: o duelo entre dois craques únicos na história do futebol.


Há cerca de quinze anos já rola o debate sobre quem dos dois é o melhor de todos os tempos: se é o “Pulga” argentino, com suas 8 Bolas de Ouro, ou CR7, com suas 5 e um total de gols que se aproxima dos 1.000.


E se entre os dois disputantes houvesse um terceiro elemento? É o caso de Cafu: o ex-lateral da Roma e do Milan foi convidado do podcast brasileiro PodPah TV e deu sua opinião sobre quem é o melhor jogador do século, uma opinião que rapidamente se tornou viral.

  • CAFU: "NEYMAR É MELHOR DO QUE MESSI E RONALDO"

    Cafu, de fato, coroou seu compatriota Neymar Jr. como o melhor:


    “Na minha opinião, Neymar é melhor que Messi. Só que talvez o empenho de Messi seja diferente. Considerando esta última geração, Neymar é superior a todos. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé...”.

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  • "NEYMAR TEM MAIS QUALIDADE, MAS EM TERMOS DE EMPENHO, ESCOLHO CR7"

    Cafu continua elogiando Neymar:


    “Ele tem mais qualidade técnica, mais soluções. Ele supera até mesmo esses dois (Messi e CR7, nota do editor). Claro, em termos de dedicação, eu escolho Cristiano Ronaldo”.