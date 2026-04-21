O ex-lateral Cafu, capitão da seleção brasileira no pentacampeonato mundial, fez uma análise direta e contundente sobre o momento da equipe nacional ao abordar três protagonistas do atual ciclo: Neymar, Carlo Ancelotti e Endrick. As declarações ocorreram durante o Prêmios Laureus do Esporte Mundial, realizado na última segunda-feira (20), em Madri.
Cafu aponta desafio para Ancelotti e Neymar na seleção brasileira e exalta Endrick
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Falta de ritmo coloca Neymar em dúvida
Ao comentar a situação de Neymar, Cafu evitou cravar a presença do atacante na Copa do Mundo e destacou a escassez de tempo como fator determinante.
"O tempo continua sendo ainda o maior desafio do Neymar, sem sombra de dúvida, não tem tanto tempo assim. Nós estamos a um mês e um pouco da Copa do Mundo, ele precisa de uma sequência de jogos e é muito pouco para um atleta do nível dele".
O ex-jogador ressaltou que, apesar da qualidade indiscutível, a definição sobre a participação do camisa 10 depende exclusivamente de sua condição física nas próximas semanas.
"Sabemos o quanto ele é capaz, o quanto ele pode render, e isso só o próprio Neymar vai definir se ele vai estar na Copa ou não. Podem me perguntar: 'Cafu, o Neymar vai estar na Copa?'. Não sabemos, nem eles sabem se ele vai tá na Copa ou não".
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Ancelotti enfrenta o mesmo obstáculo
Cafu também apontou o curto período de trabalho como o principal desafio para Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Segundo ele, a falta de continuidade na escalação tem dificultado a construção de um padrão de jogo.
"O maior desafio do Ancelotti também é o tempo. Ele não teve tempo suficiente para trabalhar, para treinar a seleção brasileira. Ele não repetiu uma seleção em dois jogos".
Com apenas mais dois compromissos antes do Mundial, o treinador italiano terá a missão de dar uma identidade à equipe em um intervalo reduzido e já com a convocação final.
"O desafio dele agora é montar uma seleção e dar um padrão de jogo pra essa seleção, faltando esses poucos jogos que nós temos. E nesse tempo, ele vai ter que dar um padrão de jogo".
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Endrick recebe elogios e desponta como peça-chave
Se por um lado há incertezas, por outro Cafu demonstrou entusiasmo ao falar de Endrick. O jovem atacante foi amplamente elogiado pelo ex-capitão, que destacou características técnicas e mentais acima da média.
"Ele está voando, sou suspeito para falar do Endrick. Ele é um jogador fora dos padrões pra idade dele. Ele é completo: rápido, forte, dribla, cobra falta, bom de cabeceio".
Para Cafu, o atacante já reúne credenciais para ser protagonista, mesmo com apenas 19 anos.
"Vai ser uma peça fundamental pra seleção brasileira. Ele veste a camisa da seleção como veste de qualquer clube, é um jogador que não sente esse peso".
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Mudança de mentalidade e expectativa por resultados
Cafu também creditou a Ancelotti uma mudança importante no ambiente da seleção: "A mentalidade, ele mudou a mentalidade do brasileiro. Uma mentalidade vencedora. Ele conseguiu juntar isso tudo, impondo um esquema tático dele, um treinador vencedor".
Sobre a permanência do técnico para o próximo ciclo, o ex-lateral foi pragmático e disse que os resultados serão determinantes.
"Para conseguir a renovação automática, ele precisa atingir grandes resultados. Não digo vencer uma Copa do Mundo porque não é fácil, mas fazer com que a seleção brasileira jogue bem e tenha desempenho".