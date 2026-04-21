Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
MONACO-SPORT-AWARD-LAUREUSAFP
Gabriel Marin

Cafu aponta desafio para Ancelotti e Neymar na seleção brasileira e exalta Endrick

Cafu
C. Ancelotti
Neymar
Endrick
Brasil

Capitão do penta destaca falta de tempo como principal obstáculo no ciclo até a Copa do Mundo e elogia maturidade do jovem atacante

O ex-lateral Cafu, capitão da seleção brasileira no pentacampeonato mundial, fez uma análise direta e contundente sobre o momento da equipe nacional ao abordar três protagonistas do atual ciclo: Neymar, Carlo Ancelotti e Endrick. As declarações ocorreram durante o Prêmios Laureus do Esporte Mundial, realizado na última segunda-feira (20), em Madri.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Falta de ritmo coloca Neymar em dúvida

    Ao comentar a situação de Neymar, Cafu evitou cravar a presença do atacante na Copa do Mundo e destacou a escassez de tempo como fator determinante.

    "O tempo continua sendo ainda o maior desafio do Neymar, sem sombra de dúvida, não tem tanto tempo assim. Nós estamos a um mês e um pouco da Copa do Mundo, ele precisa de uma sequência de jogos e é muito pouco para um atleta do nível dele".

    Os mais diversos esportes e resenhasInscreva-se!

    O ex-jogador ressaltou que, apesar da qualidade indiscutível, a definição sobre a participação do camisa 10 depende exclusivamente de sua condição física nas próximas semanas.

    "Sabemos o quanto ele é capaz, o quanto ele pode render, e isso só o próprio Neymar vai definir se ele vai estar na Copa ou não. Podem me perguntar: 'Cafu, o Neymar vai estar na Copa?'. Não sabemos, nem eles sabem se ele vai tá na Copa ou não".

    • Publicidade
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Ancelotti enfrenta o mesmo obstáculo

    Cafu também apontou o curto período de trabalho como o principal desafio para Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Segundo ele, a falta de continuidade na escalação tem dificultado a construção de um padrão de jogo.

    "O maior desafio do Ancelotti também é o tempo. Ele não teve tempo suficiente para trabalhar, para treinar a seleção brasileira. Ele não repetiu uma seleção em dois jogos".

    Com apenas mais dois compromissos antes do Mundial, o treinador italiano terá a missão de dar uma identidade à equipe em um intervalo reduzido e já com a convocação final.

    "O desafio dele agora é montar uma seleção e dar um padrão de jogo pra essa seleção, faltando esses poucos jogos que nós temos. E nesse tempo, ele vai ter que dar um padrão de jogo".

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP

    Endrick recebe elogios e desponta como peça-chave

    Se por um lado há incertezas, por outro Cafu demonstrou entusiasmo ao falar de Endrick. O jovem atacante foi amplamente elogiado pelo ex-capitão, que destacou características técnicas e mentais acima da média.

    "Ele está voando, sou suspeito para falar do Endrick. Ele é um jogador fora dos padrões pra idade dele. Ele é completo: rápido, forte, dribla, cobra falta, bom de cabeceio".

    Para Cafu, o atacante já reúne credenciais para ser protagonista, mesmo com apenas 19 anos.

    "Vai ser uma peça fundamental pra seleção brasileira. Ele veste a camisa da seleção como veste de qualquer clube, é um jogador que não sente esse peso".

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Mudança de mentalidade e expectativa por resultados

    Cafu também creditou a Ancelotti uma mudança importante no ambiente da seleção: "A mentalidade, ele mudou a mentalidade do brasileiro. Uma mentalidade vencedora. Ele conseguiu juntar isso tudo, impondo um esquema tático dele, um treinador vencedor".

    Sobre a permanência do técnico para o próximo ciclo, o ex-lateral foi pragmático e disse que os resultados serão determinantes.

    "Para conseguir a renovação automática, ele precisa atingir grandes resultados. Não digo vencer uma Copa do Mundo porque não é fácil, mas fazer com que a seleção brasileira jogue bem e tenha desempenho".