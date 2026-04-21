Cafu aponta desafio para Ancelotti e Neymar na seleção brasileira e exalta Endrick

Ao comentar a situação de Neymar, Cafu evitou cravar a presença do atacante na Copa do Mundo e destacou a escassez de tempo como fator determinante.

"O tempo continua sendo ainda o maior desafio do Neymar, sem sombra de dúvida, não tem tanto tempo assim. Nós estamos a um mês e um pouco da Copa do Mundo, ele precisa de uma sequência de jogos e é muito pouco para um atleta do nível dele".

O ex-jogador ressaltou que, apesar da qualidade indiscutível, a definição sobre a participação do camisa 10 depende exclusivamente de sua condição física nas próximas semanas.

"Sabemos o quanto ele é capaz, o quanto ele pode render, e isso só o próprio Neymar vai definir se ele vai estar na Copa ou não. Podem me perguntar: 'Cafu, o Neymar vai estar na Copa?'. Não sabemos, nem eles sabem se ele vai tá na Copa ou não".