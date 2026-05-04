BVB, notícias e rumores: tendência clara? Os dirigentes do Dortmund parecem querer conversar com Niko Kovac em breve

Embora Niko Kovac não seja isento de críticas, apesar da classificação antecipada para a Liga dos Campeões e do fraco desempenho na derrota por 0 a 1 em Mönchengladbach no domingo, o Borussia Dortmund aparentemente continua contando com o atual técnico também a médio prazo.

Conforme noticiado pelo Ruhr Nachrichten, os dirigentes do BVB pretendem iniciar negociações com a assessoria de Kovac nas próximas semanas. O objetivo é discutir a renovação do contrato, que expira em 2027, e a tendência do Borussia é claramente a de garantir a permanência de Kovac o quanto antes. Com isso, pretende-se tirar o fôlego das discussões sobre o treinador que sempre pairam no ar.

“Já expressamos claramente nossa confiança em Niko. Gosto muito, muito mesmo, de trabalhar com ele”, enfatizou o novo diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, após a derrota para o Gladbach. “Fui questionado sobre isso antes mesmo do jogo de hoje e me pronunciei de forma muito positiva. A derrota certamente não mudou nada nisso.”

Kovac assumiu o comando do BVB no início de fevereiro de 2025, substituindo Nuri Sahin, que havia sido demitido, e levou o time à Liga dos Campeões com uma excelente reta final de temporada. Nesta temporada, os resultados na Bundesliga foram, em geral, bons, e o segundo lugar aponta para um resultado final satisfatório. No entanto, a eliminação precoce na Liga dos Campeões (fase intermédia) e na Copa da Alemanha (oitavas de final) empaña o quadro geral.

Além disso, há frequentemente a acusação de que o BVB, sob o comando de Kovac, raramente consegue convencer em termos de jogo. O croata, que assinou seu contrato atual até 2027 em agosto do ano passado, rebateu recentemente essas críticas.