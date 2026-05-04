BVB, notícias e rumores: tendência clara? Os dirigentes do Dortmund parecem querer conversar com Niko Kovac em breve

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Embora Niko Kovac não seja isento de críticas, apesar da classificação antecipada para a Liga dos Campeões e do fraco desempenho na derrota por 0 a 1 em Mönchengladbach no domingo, o Borussia Dortmund aparentemente continua contando com o atual técnico também a médio prazo.
Conforme noticiado pelo Ruhr Nachrichten, os dirigentes do BVB pretendem iniciar negociações com a assessoria de Kovac nas próximas semanas. O objetivo é discutir a renovação do contrato, que expira em 2027, e a tendência do Borussia é claramente a de garantir a permanência de Kovac o quanto antes. Com isso, pretende-se tirar o fôlego das discussões sobre o treinador que sempre pairam no ar.
“Já expressamos claramente nossa confiança em Niko. Gosto muito, muito mesmo, de trabalhar com ele”, enfatizou o novo diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, após a derrota para o Gladbach. “Fui questionado sobre isso antes mesmo do jogo de hoje e me pronunciei de forma muito positiva. A derrota certamente não mudou nada nisso.”
Kovac assumiu o comando do BVB no início de fevereiro de 2025, substituindo Nuri Sahin, que havia sido demitido, e levou o time à Liga dos Campeões com uma excelente reta final de temporada. Nesta temporada, os resultados na Bundesliga foram, em geral, bons, e o segundo lugar aponta para um resultado final satisfatório. No entanto, a eliminação precoce na Liga dos Campeões (fase intermédia) e na Copa da Alemanha (oitavas de final) empaña o quadro geral.
Além disso, há frequentemente a acusação de que o BVB, sob o comando de Kovac, raramente consegue convencer em termos de jogo. O croata, que assinou seu contrato atual até 2027 em agosto do ano passado, rebateu recentemente essas críticas.
O zagueiro central do Borussia Dortmund, Waldemar Anton, mostrou-se autocrítico após a derrota por 0 a 1 na partida da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach, no domingo.
“O Gladbach jogou com muito mais intensidade do que nós. Eles venceram os duelos decisivos em todas as posições”, criticou Anton à DAZN. O jogador da seleção nacional sentiu falta, acima de tudo, de uma reação coletiva contra o ritmo mais acelerado do Gladbach: “Talvez um duelo mais duro ou um chute que se tornasse perigoso – tivemos muito pouco disso hoje.”
O técnico Niko Kovac também ficou decepcionado após o fim da partida: “Não foi uma boa atuação. O Gladbach estava afiado, agressivo, agressivo. Hoje ficou realmente claro que o Gladbach tinha muito em jogo e nós, aparentemente, não tanto”, disse o croata. “O Gladbach defendeu com intensidade e agressividade em todos os duelos individuais pelo campo, não perdeu nenhuma bola. Para entrar em um jogo assim, você precisa primeiro se impor fisicamente.”
O BVB já tinha garantido a classificação para a Liga dos Campeões antes mesmo do confronto com o Borussia, mas a equipe de Kovac perdeu a chance de garantir antecipadamente o vice-campeonato com uma vitória. Com cinco pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o RB Leipzig, o segundo lugar do Dortmund está praticamente garantido; nas duas rodadas restantes, os westfalianos enfrentam o Eintracht Frankfurt em casa e o Werder Bremen fora de casa.
A transferência de Kaua Prates para o Borussia Dortmund já está confirmada desde fevereiro. No entanto, de acordo com os estatutos da FIFA, o lateral-esquerdo de 17 anos só poderá, em princípio, ser transferido oficialmente do Cruzeiro, clube da primeira divisão brasileira, para o BVB após completar 18 anos, em 12 de agosto, e acabaria assim perdendo grande parte da preparação para a próxima temporada.
O plano original previa, no entanto, trazer Prates para Dortmund apenas em meados de agosto. Mas, devido à sua situação complicada no Cruzeiro há semanas, Prates agora parece que poderá se juntar ao BVB mais cedo. É o que informa o jornal Ruhr Nachrichten.
Segundo a reportagem, o Dortmund está atualmente trabalhando junto com o Cruzeiro para encontrar uma regra especial que permita a Prates uma transferência antecipada para a Bundesliga. Assim, o jogador da seleção brasileira sub-20 poderia treinar mais cedo com a equipe do técnico Niko Kovac.
Curiosamente, Prates praticamente não tem mais papel no Cruzeiro desde que sua transferência para o Dortmund foi anunciada, em meados de fevereiro. Além disso, ele sofreu recentemente uma lesão na coxa que o deixará fora de ação por enquanto. De acordo com o Ruhr Nachrichten, as diretorias esportiva e médica do BVB estão perfeitamente informadas sobre o diagnóstico e o plano de reabilitação do novo reforço para o verão.
A equipe sub-23 do Borussia Dortmund sofreu uma derrota muito amarga na Regionalliga West. O BVB II perdeu o pequeno clássico da região para a segunda equipe do FC Schalke 04 na tarde de domingo por 0 a 4.
Jean Paul Ndiaye colocou o Schalke na frente já aos 3 minutos, e Edion Gashi garantiu a vantagem antes do apito do intervalo com dois gols (21', 36'). No segundo tempo, In-Gyom Jung marcou o gol que fechou o placar em 4 a 0 para o S04 (55').
“Começamos mal o jogo. Depois, entramos melhor na partida, tivemos duas chances enormes de gol para talvez virar o jogo a nosso favor. Não aproveitamos as oportunidades para talvez mudar o rumo da partida”, disse o técnico do Dortmund, Daniel Rios, após o jogo. “Especialmente no primeiro tempo, não conseguimos manter o ritmo de corrida, e o Schalke aproveitou bem. Por isso, a vantagem de 3 a 0 foi merecida. No segundo tempo, tentamos de tudo novamente. No final, só podemos parabenizar o Schalke pela vitória.”
Com isso, o time sub-23 do BVB precisa agora descartar definitivamente, até mesmo matematicamente, o objetivo da temporada: o retorno direto à 3ª Divisão. Além disso, o time deixou o Borussia Mönchengladbach II ultrapassá-lo na tabela; faltando duas rodadas para o fim, o Dortmund está apenas em quarto lugar. E o Schalke, quinto colocado, chegou a dois pontos do rival da região do Ruhr.
Data
Concurso
Jogo
8 de maio
Bundesliga
BVB x Eintracht Frankfurt
16 de maio
Bundesliga
Werder Bremen x BVB
18 de julho
Amistoso
Rot-Weiß Oberhausen x BVB
29 de julho
Amistoso
Cerezo Osaka x BVB
1º de agosto
Amistoso
FC Tokyo x BVB